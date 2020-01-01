عشرات الآلاف يتظاهرون في هونغ كونغ لمناسبة رأس السنة

متظاهرون مطالبون بالديموقراطية في هونغ كونغ، 1 يناير 2020، (ا ف ب)

امتلأت شوارع هونغ كونغ الأربعاء بعشرات الآلاف من المتظاهرين المشاركين في تحرك لمناسبة رأس السنة، يهدف لبث روح جديدة في حراك المطالبين بالديموقراطية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتعيش المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو أخطر أزمة لها منذ إعادتها لبكين في عام 1997، إذ ترجم الحراك الاحتجاجي المطالب بمزيد من الديموقراطية بمسيرات سلمية لملايين الأشخاص، لكن أيضا بمواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين.

وقال أحد أفراد الجبهة المدنية لحقوق الإنسان الداعية لهذه التظاهرة، جيمي شام، إن التظاهرة تهدف إلى الضغط على السلطات من أجل القبول بمطالب المحتجين، مضيفا: «نتوقع المزيد من القمع في المستقبل. علينا ان نستعد بفعالية للتصدي له».

وحمل العديد من المحتجين لافتات تضمنت المطالب الرئيسية للحراك الاحتجاجي، خصوصاً فتح تحقيق مستقل بأداء الشرطة، والعفو لكل الموقوفين، وإنفاذ نظام انتخابي بالاقتراع العام.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، نفذ الآلاف سلسلة بشرية على طول طرقات المدينة. ورددوا «المجد لهونغ كونغ»، نشيد الحراك، ورفعوا لافتات تدعوا إلى مواصلة المعركة من أجل الديموقراطية في 2020.

وشهدت المدينة هدوءا أواخر نوفمبر، بعد الفوز الساحق للحراك المطالب بالديموقراطية في الانتخابات المحلية، التي اعتبرت بمثابة استفتاء حول إدارة الحكومة المحلية المدعومة من بكين للأزمة، لكن المتظاهرين تعهدوا بمواصلة نضالهم من أجل المزيد من الحريات.