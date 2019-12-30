الصين تحكم بالسجن 3 سنوات لعالم أحدث استنكارا عالميا بسبب تعديله جينات أطفال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 06:12 مساء
عالم الجينات الصيني هه جيانكوي.في هونغ كونغ 28 نوفمبر 2018. (فرانس برس)

حكم على الباحث الصيني الذي أثار موجة استنكار عالمية العالم الماضي مع إعلانه تعديل جينات طفلتين توأمتين قبل ولادتهما، الاثنين بالسجن ثلاث سنوات، وكان «هه جيانكوي» أعلن في نوفمبر 2018 أنه توصل إلى ولادة طفلتين تؤامتين مع تعديل جيناتهما لجعلهما قادرتين على مقاومة فيروس الإيدز الذي يحمله والدهما.

وعبر الباحث الصيني في مؤتمر صحفي عقده بعد بضعة أيام في «هونغ كونغ» عن «اعتزازه بما خلصت إليه بحوثه»، غير أن الحكومة الصينية التي اتهمت يومها بالتساهل، أمرت بتعليق أبحاث العالم وفتح تحقيق في القضية.

وقضت محكمة في شينجين في جنوب البلاد حيث أجرى العالم أعماله بسجنه بعد إدانته بتهمة «التلاعب جينيا بطريقة غير قانونية بأجنة بهدف الإنجاب» على ما أوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، التي أشارت إلى أن ثلاثة أطفال معدلين جينيا ولدوا جراء هذه الأبحاث.

وأكدت السلطات الصينية في يناير 2019 أن امرأة ثانية كانت حاملا بطفل عدلت جيناته إضافة إلى الطفلتين التوأمتين. لكن لم يتم تأكيد ولادة الطفل الثالث، كذلك حكم على الباحث بدفع غرامة قدرها 3 ملايين يوان (430 ألف دولار).

وأدين شخصان آخران في القضية غير أن وكالة الصين الجديدة لم توضح دوريهما. وهذان الرجلان هما جانغ رينلي الذي حكم عليه بالسجن عامين وبدفع غرامة قدرها مليون يوان، والآخر يدعى تشين جينشو وحكم عليه بالسجن سنة ونصف السنة مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها نصف مليون يوان. وينتمي الرجلان إلى «معاهد طبية في مقاطعة غوانغدونغ» (جنوب الصين)، وجرت جلسة المحاكمة بصورة مغلقة لأن القضية متصلة بـ«الحياة الخاصة» وفق الوكالة.

الشهرة والكسب المادي
لدى انطلاق القضية العام الماضي، جرى اتهام الصين بالتساهل لأنها أتاحت إجراء بحوث من دون أي رقابة، ولم يكن في البلاد حينها أي قانون في هذا المجال باستثناء تشريع مقتضب من وزارة الصحة يعود إلى 2003 يمنع التلاعب الجيني بالأجنة لكنه لا ينص على أي عقوبة للمخالفين.

وبات المخالفون يواجهون غرامة قدرها مئة ألف يوان للتلاعبات الجينية بموجب تشريع جديد جرى الإعلان عنه في فبراير الفائت، وقد أدين هه جيانكوي (35 عاما) والمتهمان الآخران بتهمة «ممارسة الطب بصورة غير قانونية».

وأشارت وكالة الصين الجديدة إلى أن «المحكمة اعتبرت أن المتهمين الثلاثة لم يحصلوا على المؤهلات الطبية وكانوا يسعون وراء الشهرة والكسب»، كذلك اتهمت المحكمة هؤلاء بأنهم «انتهكوا عمدا التشريع بشأن البحث العلمي والإدارة الطبية».

وكان هه جيانكوي الذي تلقى تعليمه في جامعة ستانفورد الأميركية قد أوضح أنه استخدم الأداة الثورية «كريسبر - كا/ 9» المسماة «المقصات الجينية» والتي تتيح سحب الأجزاء غير المرغوب بها من المجين وتعديلها بما يشبه تصحيح خطأ مطبعي على جهاز الكمبيوتر، حيث أسهمت بساطة استخدام هذه الأداة في توسيع مخيلة باحثين كثر، ومن خلال التلاعب بالمجين، تسبب الباحث الصيني بتعديلات وراثية أخرى ستنتقل إلى الأجيال المقبلة لهؤلاء الأطفال.

وقال أستاذ علم الوراثة في جامعة بنسلفانيا كيران موسونورو إن «التكنولوجيا ليست آمنة بعد»، إذ إن مقصات «كريسبر» الجينية غالبا ما تتسبب بتعديلات إلى جانب الجينة المستهدفة، و«من السهل استخدامها إذا ما كنا لا نبالي بالنتائج»، وبقيت هوية الطفلتين التوأمتين ووالديهما مجهولة ولا يُعلم عنهما شيء حاليا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: النيران على مشارف ملبورن مع اشتداد الحرائق في أستراليا بسبب موجة ...
دولى
«فرانس برس»: حكم بالإعدام على 27 عضوا في جهاز المخابرات العامة السوداني في قضية ...
عربى
بعد تصميمه أغلى فستان في العالم.. هاني البحيري يهدي 10 فساتين لمرضى السرطان
أناقة وجمال
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا تعرف عن مرض «الحياة الجيدة»؟