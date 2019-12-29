الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 12:12 صباحا

أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق حوار جماهيري عالمي في العام 2020، مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء المنظمة الدولية، تحت شعار حوار «UN75».

ويتوقع أن يكون هذا الحوار، الذي يُطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، «أكبر حوار في العالم وأبعده مدى على الإطلاق حول إرساء المستقبل الذي نصبو إليه»، بحسب بيان للمنظمة الدولية، السبت.

وأوضحت الأمم المتحدة أنه يمكن لأي أحد المشاركة في الحوار الذي يعمل على «استقطاب أكبر عدد ممكن من الناس، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، ليُشاركوا في حوارات رسمية أو غير رسمية، والأمثل أن يكونوا من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة».

ويمكن للمشاركين في الحوار التعبير عن آمالهم ومخاوفهم، والنظر إلى المخاطر والفرص، الراهن والمقبل منها، وسيُحاولون إيجاد سبل للتعاون العالمي، وفق البيان، مشيرا إلى أنه ستُتاح بيانات إحصائية نموذجية، عن طريق استطلاعات الرأي وتحليلات وسائط الإعلام التي ستُنجز على صعيد العالم بموازاة الحوار.

كما ستُعرض الآراء والأفكار بعد تجميعها على قادة العالم، وستُعمّم على نطاق واسع. ومن بين الأفكار التي سيتم تناولها: الأزمة المناخية وعدم المساواة والأنماط الجديدة من العنف والتغيرات الكبرى في الإنسان والتكنولوجيا.

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