مصرع 6 أشخاص في تحطم مروحية سياحية بالولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأميركية في ولاية هاواي، وقوع حادث تحطم مروحية سياحية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

ونقلت «الأناضول»، في نبأ عاجل منذ قليل، عبر حسابها على موقع «تويتر»، إعلان السلطات الأميركية «مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم المروحية».