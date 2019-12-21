مانويل ماريرو أول رئيس وزراء لكوبا منذ 1976

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 11:29 مساء
رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو كروز (وسط) يشارك في جلسة الجمعية العامة في هافانا، 21 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

اختارت الجمعية الوطنية في كوبا السبت، مانويل ماريرو ليشغل منصب رئيس الوزراء الذي كان أُلغي في 1976، وفق وسائل إعلام رسمية.

وكان مانويل ماريرو (56 عامًا) الحائز شهادة في الهندسة المدنية، وزيرًا للسياحة منذ 2004. وأعلن الرئيس الكوبي ميغل دياز-كانل لدى طرحه اسم ماريرو أمام أعضاء الجمعية، أن «هذا المقترح لقي الموافقة الواجبة من قبل المكتب السياسي للحزب الشيوعي»، بحسب «فرانس برس».

وانعقدت الجمعية الوطنية التي تجتمع في دورتين عاديتين سنويًّا، الجمعة والسبت لإجراء بعض التغييرات التي شملها التعديل الدستوري الذي اُعتُمد في أبريل، وبينها إعادة منصب رئيس الوزراء. وأوضحت جريدة «غرانما» الناطقة باسم الحزب الشيوعي، الحزب الوحيد المسموح له بالعمل في كوبا، أن «المنصوص عليه (يتمثل) في أن تكون لرئيس الدولة سلطة واسعة وأن يعاونه رئيس وزراء في أداء مهام الحكومة».

ومنذ وصول ميغل دياز-كانل إلى السلطة قبل عام وثمانية أشهر، تمت إعادة توزيع غالبية الحقائب الوزارية من جديد، في مؤشر إلى تغيير الأجيال. وكان رئيس الوزراء السابق الذي تولى المنصب منذ الثورة في 1956 حتى 1976، فيدل كاسترو نفسه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصاد الرياضة الليبية في ٢٠١٩
رياضة محلية
مصادر دبلوماسية إيطالية تعلق على طلب السراج تفعيل «التعاون الأمني»
ليبيا
المسماري: إحباط هجوم لقوات «الوفاق» على منطقة الداوون شرق ترهونة
ليبيا
جريدة «الوسط»: استمرار «الكر والفر» ميدانيا.. وتحضيرات ماراثونية لـ«برلين»
ليبيا
«فيسبوك» يحقق في سرقة بيانات 267 مليون مستخدم
اقتصاد
بعد التوقيع لـ«ليفربول».. مينامينو يعلن التحدي: سأنافس صلاح وماني
رياضة عالمية
في العدد 213 من جريدة «الوسط»: 9 أشهر على حرب العاصمة.. و«تحالفات الغاز» شرق ...
ليبيا
«مالية» الوفاق: المصرف المركزي يرفض إتمام إجراءات صرف مرتبات ديسمبر
ليبيا
مهاتير محمد: الدول الإسلامية في حالة أزمة وعجز
دولى
«الليبية للاستثمار» تنفي خسارة 850 مليون جنيه إسترليني
ليبيا
بالفيديو: هدف رائع لرونالدو يقود يوفنتوس إلى صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
النايض يعلن أنه يسعى لخلافة السراج
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واشنطن تبني قوة فضائية لخوض الحرب الجديدة أمام تحدي روسيا والصين