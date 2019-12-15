حاكم كاليفورنيا يرفض خطة إصلاح مجموعة للطاقة تسببت بحرائق غابات

رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق في منطقة بارادايز بولاية كاليفورنيا الأميركية في 09 نوفمبر2019 .(فرانس برس)

رفض حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، خطة إصلاح تقدمت بها مجموعة الطاقة العملاقة «باسيفيك غاز آند إلكتريك» التي أعلنت إفلاسها مع مطالبتها بتعويضات بمليارات الدولارات يطالب بها ضحايا حرائق غابات تسببت بها معدات الشركة.

وقال نيوسوم في رسالة إلى وليام جونسون الرئيس التنفيذي للمجموعة الجمعة، إن الخطة «أدنى بكثير» من تطلعات ولاية كاليفورنيا التي تريد أن تقوم «باسيفيك غاز آند إلكتريك» بعملية إصلاح عميقة، وتمتلك «بنية تنظيمية لرأس المال تسمح لها بتوظيف استثمارات كبيرة في مجال السلامة».

وأضاف نيوسوم أن الولاية «لا تزال تركز على تلبية احتياجات سكان كاليفورنيا بما في ذلك التعامل المنصف مع عائلات الضحايا وليس على المصالح المالية لوول ستريت».

وكانت الشركة أعلنت في السادس من ديسمبر أنها ستدفع 13.5 مليار دولار لتسوية الدعاوى القضائية المتعلقة بدورها في التسبب بسلسلة حرائق غابات أودت بحياة عشرات الأشخاص ودمرت الآلاف من المنازل.

وكانت خطوط كهرباء تعاني أعطالًا مددتها المجموعة، تسببت باندلاع حريق «كامب فاير» العام الماضي في شمال كاليفورنيا. وأسفر هذا الحريق عن سقوط أكبر عدد من الضحايا في تاريخ الولاية، بلغ 86 قتيلاً.

وتقدمت الشركة بطلب لإعلان الإفلاس في يناير، وقالت أنها تواجه مطالب بأكثر من ثلاثين مليار دولار لتسويات من ضحايا متعلقة بالحرائق.

وقال نيوسوم في رسالته: «الخطة المعدلة وإعادة الهيكلة لا تؤدي إلى إعادة تنظيم شركة قادرة على تقديم خدمة آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة لعملائها»، وتواجه المجموعة ثلاث دعاوى أخرى متعلقة بحرائق منذ 2015، دمر أحدها مزارع الكروم في الولاية وخلف أكثر من أربعين قتيلاً.

وأمهل حاكم كاليفورنيا المجموعة حتى الثلاثاء لتقديم صيغة معدلة لخطة إصلاحها، ولدى المجموعة مهلة تنتهي في 30 يونيو 2020 للخروج من الإفلاس.

وقالت جينيفر روبيسون الناطقة باسم المجموعة لجريدة «لوس أنجليس تايمز» إن الشركة ستعمل «بجد في الأيام المقبلة لحل أي مشكلات قد تنشأ».