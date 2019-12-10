اختفاء طائرة عسكرية في تشيلي على متنها 38 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 09:00 صباحا
ركاب داخل مطار بونتا أريناس في تشيلي، 25 نوفمبر 2017، (ا ف ب)

أعلن سلاح الجو في تشيلي اختفاء طائرة عسكرية على متنها 38 شخصًا، الإثنين، بعد إقلاعها من جنوب البلاد متجهة إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية، وأفاد بأن 17 ممن كانوا على متنها هم من أفراد الطاقم والبقية ركاب، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا، الذي تشهده بلاده أسوأ اضطرابات مدنية تمر عليها منذ عقود، في تغريدة عبر موقع التواصل «تويتر»، أنه سيتوجه إلى مدينة بونتا أريناس التي أقلعت منها الطائرة في جنوب البلاد برفقة وزير الداخلية غونزالو بلومل. وسيلتقيان هناك بوزير الدفاع ألبيرتو إسبينا للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ.

وقال بيان صادر عن سلاح الجو إن «طائرة سي-130 هيركليز أقلعت من مدينة بونتا أريناس إلى قاعدة الرئيس إدواردو فري في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)»، ثم اختفت خلال رحلتها. وأعلن سلاح الجو «حالة التأهب» إثر فقدان الاتصال بالطائرة، وأُطلقت عملية إنقاذ باستخدام طائرات وسفن تابعة لسلاح البحرية التشيلي.

وكانت الطائرة تقوم بمهمات دعم لوجستي وتنقل موظفين إلى القاعدة في القارة القطبية الجنوبية لتفقّد خط أنابيب إمدادات الوقود للقاعدة ومعالجة المنشأة لمنع تآكلها جراء الصدأ.

ويأتي الحادث بينما تشهد تشيلي تظاهرات خرجت منذ نحو شهرين للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والتعبير عن الرفض للنخبة السياسية. وأسفرت الأزمة عن مقتل 26 شخصًا وإصابة أكثر من 12 ألفًا بجروح، بحسب منظمة الدول الأميركية.

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