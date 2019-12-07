مصرع 12 شخصا في سيول غرب أوغندا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 ديسمبر 2019, 09:40 مساء
قرويات ينظرن إلى الدمار الناجم عن انزلاق تربة في قرية شيساكالي بشرق أوغندا، 5 يونيو 2019. (أ ف ب)

لقي 12 شخصا مصرعهم بعد ان جرفتهم السيول في غرب أوغندا، وفق ما أعلن الصليب الأحمر السبت، اثر هطول امطار غزيرة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وقالت مديرة فرع الصليب الأحمر في منطقة بونديبوغيو ديانا توموهيمبيسي «انتشلنا 12 جثة من المياه ونقلنا شخصا إلى المستشفى للعلاج من جروح خطيرة»، بحسب «فرانس برس».

وأضافت «بدأت الأمطار تهطل الليلة الماضية واستمرت حتى التاسعة صباحا (06,00 ت غ)». وأشارت إلى أن «جُرفت العديد من المنازل وتقطعت الطرق وبعضها غرق كليا في المياه». وبدأ الصليب الأحمر عملية بحث وإنقاذ مع الشرطة والجيش والسكان في 12 منطقة متضررة، لكن لم يتضح بعد عدد المفقودين.

وتعوق الأمطار الوصول إلى المناطق النائية على الحدود مع الكونغو الديموقراطية، التي تفصلها جبال روينزوري عن باقي مناطق أوغندا. وقضى 20 شخصا على الأقل بسبب الفيضانات وانزلاقات التربة الاسبوع الماضي في أوغندا.

وتضرب المنطقة ظاهرة مناخية يطلق عليها «ثنائية قطبية المحيط الهندي» وترتبط بتباين حرارة سطح مياه البحر بين المناطق الغربية والشرقية للمحيط.

ومياه المحيط شرق إفريقيا أكثر دفئا بكثير عن المعتاد حاليا، ما يتسبب بتبخر أكثر للمياه ودفع الهواء الرطب إلى الداخل فوق القارة ليصبح أمطارا، وهذه من العوامل المسببة للثنائية القطبية. ويحذر العلماء من أنه مع ارتفاع حرارة المحيط بسبب التغير المناخي، ستصبح ظاهرة ثنائية قطبية المحيط الهندي أكثر تواترا وقسوة.

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