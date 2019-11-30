انفصاليو أوكرانيا يستبقون قمة باريس بالمطالبة بأراض جديدة

جنود أوكرانيون في منطقة أفديفكا في الدونتسك (أرشيفية: أ ف ب)

طالب الانفصاليون الأوكرانيون المقربون من روسيا، الجمعة، بخضوع أراض جديدة لسيطرتهم في مؤشر سلبي يستبق قمة باريس المرتقبة في 9 ديسمبر والهادفة إلى إيجاد حل للنزاع.

ووفق «فرانس برس»، أعلن «برلمان» جمهورية دونتسك المعلنة ذاتيا، وهي أحد كيانين شكلهما الانفصاليون الأوكرانيون، أنه «حدد الحدود» التي تمثل منطقة دونتسك كاملة، علما بأن ثلث هذه المساحة فقط يسيطر عليها المتمردون.

وقال القيادي الانفصالي فلاديمير بيديوفكا، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء التابعة للمتمردين، إن «هذا القانون لا ينسى الناس الذي يسكنون في الأراضي التي تسيطر عليها حاليا أوكرانيا». ويأتي هذا الإعلان قبل قمة باريس التي يشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتنعقد برعاية فرنسية وألمانية.