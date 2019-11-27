الصين ترفض «أنانية» واشنطن تجاه الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 03:56 مساء
مساعد وزير الخارجية الصيني يتحدث في منتدى عن «الشرق الأوسط» ببكين، 27 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

نددت الصين بالسياسة الأميركية في الشرق الأوسط ووصفتها بأنها «أنانية»، ملقية باللوم على واشنطن في زعزعة الاستقرار في المنطقة المضطربة.

وقال مساعد وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونغ، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة، القوة العظمى الوحيدة في العالم والقوة ذات النفوذ الهائل في المنطقة، اتبعت سياسة أنانية أحادية الجانب، وفق «فرانس برس».

وأضاف تشن، متحدثا في منتدى الأمن بالشرق الأوسط الذي يستمر يومين في بكين، إن هذه السياسة «تحابي الأقوياء على حساب الضعفاء، مما شكل عاملا أساسيا في المأزق الأمني في المنطقة».

تصريحات الدبلوماسي الصيني تأتي بينما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصورة مفاجئة سحب قواته من شمال شرق سورية، وإعادة فرض عقوبات شاملة على إيران، بينما ضاعفت بكين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم من التزاماتها الاقتصادية في المنطقة الغنية بالنفط.

توسع صيني في أفريقيا
ومنذ توليه منصبه، أشرف الرئيس الصيني شي جينبينغ على جهود منسقة لتوسيع النفوذ الصيني في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك بناء أول قاعدة عسكرية في جيبوتي.

وفي يوليو 2018، تعهد شي بتقديم 20 مليار دولار كقروض للتنمية الاقتصادية للدول العربية التي لزمت الصمت إلى حد كبير، بشأن احتجاز بكين ما يقدر بمليون من الأويغور وأقليات عرقية مسلمة أخرى في منطقة شينجيانغ غرب الصين.

كما زادت بكين استثماراتها في الدول الإسلامية المجاورة، مثل بناء الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي يقدر بمليارات الدولارات.

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