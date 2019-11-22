لدغات دبابير تقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 02:17 مساء
إندونيسيون يحاولون السيطرة على الدبابير المنتشرة في بلادهم. (أرشيفية: فرانس برس).

قتل ثلاثة أشخاص في هجمات أسراب من الدبابير الغاضبة في إندونيسيا خلال الأسبوعين الماضيين، حسب مسؤول في وزارة الصحة، بعد تسجيل مئات الهجمات في السنوات الأخيرة.

وتوفي تلميذ يبلغ من العمر 11 عاما في جاوا الغربية الأربعاء الماضي بعدما حاول مع ثلاثة تلاميذ آخرين تحطيم وكر دبابير تتميز بسلوكها العدواني ولدغتها التي يمكن أن تسبب حساسية تشكل تهديدا على الحياة، وفق ما ذكرت «فرانس برس»، اليوم الجمعة.

وجاء الهجوم المميت بعد مقتل مسنَين في هجمات دبابير الشهر الجاري في مدينة كلاتن في وسط جاوا التي شهدت زيادة في عدد الضحايا.

ولقي سبعة أشخاص في المنطقة حتفهم جراء لسعات دبابير العام الماضي، وتعرض المئات للهجمات على مدار العقد الماضي، وفقا للبيانات المحلية.

ومن الاجراءات التي اتخذت لمواجهة هذه الآفة الجديدة، تحضير المراكز الصحية لحالات لدغات الدبابير وتطوع مجموعة من الأشخاص للقضاء على أعشاشها.

ويمكن أن يصل طول هذه الدبابير المتعددة الألوان الموجودة في جنوب شرق آسيا، إلى 30 ميليمترا.

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