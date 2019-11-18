سباق بين جونسون وكوربن لاستمالة أرباب العمل البريطانيين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 06:02 مساء
بوريس جونسون مخاطبا المؤتمر السنوي لكونفيدرالية الصناعات البريطانية أهم منظمات اصحاب العمل في بريطانيا، 18نوفمبر 2019. (أ ف ب)

سعى كل من رئيس وزراء بريطانيا المحافظ بوريس جونسون وزعيم حزب العمال جيريمي كوربن، في خضم حملة الانتخابات التشريعية، إلى استمالة أرباب العمل الاثنين أثناء المؤتمر السنوي لـ«اتحاد الصناعات البريطانية»، وأطلقا الوعود بخفض بعض الرسوم على الشركات.

وأقر جونسون في كلمته بأن الشركات الكبرى «لم تكن ترغب بالبريكست»، لكنه اعتبر ان أفضل وسيلة للخروج من حالة الشك الاقتصادي هي الخروج من الاتحاد الاوروبي كما هو مقرر في نهاية يناير 2020، بحسب «فرانس برس».

ودعا مجددا إلى «الانتهاء من البريكست»، مشيرًا إلى ان حزبه أبرم اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي جاهزا للتنفيذ بسهولة «مثل ماء ساخن في أبريق لاعداد الشاي» ما أثار ضحك الحضور. وأضاف أن هذا الاتفاق «سيتيح استقرارا تاما ويقينا» بشأن المستقبل بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من غموض بريكست ما انعكس سلبا على النمو البريطاني.

وردًأ على طلب كونفيدرالية الصناعات البريطانية، وعد جونسون بخفض الرسوم العقارية على الشركات، لكنه تراجع عن وعد بخفض الضرائب على الشركات، معتبرا ان هذه الاموال ستكون مخصصة بشكل أفضل لـ«اولويات وطنية» مثل النظام الصحي. وهو يتوقع توفير ستة مليارات جنيه استرليني من خلال التخلي عن هذا الخفض.

وستبلغ قيمة الاعفاءات الضريبية مليار جنيه استرليني سنويا في 2022 و2023 مع تخفيضات ترتبط بالبناء والبحث العلمي ومساهمة الشركات في الضمان الصحي الوطني. من جانبه وعد منافسه الرئيسي زعيم حزب العمال جيريمي كوربن بخفض الرسوم العقارية على الشركات بسبب «الأضرار التي تنجم عنها على التجار».

كما أعلن عن اجراءات لدعم برامج «متدربين على المناخ» في اطار سياسة يسارية تعد باستثمارات مكثفة لتسهيل الانتقال في مجال الطاقة وخصوصا عبر سلسلة من عمليات التأميم. ويريد كوربن التصدي «لنقص خطير في الكفاءات في بريطانيا» قال انه «سيتفاقم» خصوصا بسبب تعويض الآلات للعمال في العديد من المهن.

خطر الإيديولوجيات المتطرفة
وستمول برامج المتدربين من صندوق موجود أصلا للتدريب في المؤسسات، بقيمة اجمالية تبلغ 700 مليون جنيه استرليني بحلول 2024، بما فيها مساهمة مقتطعة من الأرباح. وقدمت هذه الاجراءات في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تباطؤا في النمو الذي يلغ 0,3 بالمئة في الفصل الثالث من 2019.

وقال جون الان موراي رئيس منظمة الصناعات البريطانية في افتتاح المؤتمر الإثنين «مررنا بسنة صعبة» و«النمو ليس في المستوى الذي نرغب فيه».

وبعد أن ذكرت بمعارضة رؤساء المؤسسات للخروج من الاتحاد الأوروبي، نددت المديرة العامة للمنظمة كارولين فيربيرن بـ«خطورة الايديولوجيات المتطرفة» مع «رفع قيود مكثف» عن الاقتصاد يطرح يمينا وبرنامج تأميم لا سابق له يسارا يتعلق بالبنى التحتية وخصوصا السكك الحديد والمياه وشبكة الإنترنت.

وعبر رئيس المنظمة عن الأسف لغياب اجراءات تخص الخدمات في ما كشف حتى الان من برامج الاحزاب المتنافسة، في الوقت الذي يمثل فيه هذا القطاع أساس الاقتصاد البريطاني. ويلتقي الحزبان الرئيسيان على الوعد بتوفير مئات مليارات الجنيهات لاستثمارات في المستشفيات والمدارس والطرقات والإنترنت، مع خطر تسجيل ارتفاع كبير في المديونية.

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