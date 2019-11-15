برلمان تشيلي يدعو إلى استفتاء لمراجعة الدستور

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 نوفمبر 2019, 08:47 صباحا

أعلن رئيس مجلس الشيوخ التشيلي خايمي كوينتانا أن استفتاء سينظم في إبريل المقبل لمراجعة الدستور الموروث من عهد الجنرال أوغستو بينوشيه الذي حكم البلاد لمدة 17 عاما من العام 1973، بينما تشهد البلاد أزمة اجتماعية عنيفة منذ نحو شهر، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبعد ساعات من المفاوضات في البرلمان، وقع التحالف الحكومي وأحزاب المعارضة الرئيسية «اتفاقا من أجل السلام ودستور جديد»، يقضي بتنظيم استفتاء حول مسألتين، يتعلق أولهما بمراجعة الدستور أو عدم مراجعته، وفي حال الموافقة على تعديله، حول طريقة القيام بذلك.

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