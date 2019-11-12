المكسيك تمنح اللجوء السياسي للرئيس البوليفي المستقيل موراليس

تمزيق صور الرئيس في ال آلتو في بوليفيا (فرانس برس)

قررت المكسيك، الإثنين، منح اللجوء السياسي للرئيس البوليفي اليساري المستقيل إيفو موراليس، وسط حالة من الفراغ في مركز السلطة خلفتها مغادرة الرئيس اليساري منصبه.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، في مؤتمر صحفي: «تلقيت قبل دقائق مكالمة هاتفية من الرئيس (السابق) إيفو موراليس طلب فيها شفهيا ورسميا اللجوء السياسي في بلادنا.. واتخذت وزيرة الداخلية أولغا سانشيز كورديرو القرار بمنحه حق اللجوء لأسباب إنسانية»، وفق «فرانس برس».

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وأشار إبرارد إلى أن موراليس سيحصل على اللجوء بشكل فوري ونافذ بهدف حمايته، لكنه لم يرد على أسئلة الصحفيين حول موعد سفره إلى المكسيك.

كانت المكسيك، قد قالت الأحد إنها مستعدة لمنح موراليس حق اللجوء بعد استقالة أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، والذي أمسك بمقاليد السلطة منذ عام 2006، وسط احتجاجات حادة واضطرابات واسعة عمت البلاد، احتجاجا على إعادة انتخابيه رئيسا لولاية رابعة في 20 أكتوبر في انتخابات وصفت بأنها «مزورة».