المكسيك تمنح اللجوء السياسي للرئيس البوليفي المستقيل موراليس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 12:26 صباحا
تمزيق صور الرئيس في ال آلتو في بوليفيا (فرانس برس)

قررت المكسيك، الإثنين، منح اللجوء السياسي للرئيس البوليفي اليساري المستقيل إيفو موراليس، وسط حالة من الفراغ في مركز السلطة خلفتها مغادرة الرئيس اليساري منصبه.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، في مؤتمر صحفي: «تلقيت قبل دقائق مكالمة هاتفية من الرئيس (السابق) إيفو موراليس طلب فيها شفهيا ورسميا اللجوء السياسي في بلادنا.. واتخذت وزيرة الداخلية أولغا سانشيز كورديرو القرار بمنحه حق اللجوء لأسباب إنسانية»، وفق «فرانس برس».

اقرأ أيضا: الرئيس البوليفي إيفو موراليس يستقيل  

وأشار إبرارد إلى أن موراليس سيحصل على اللجوء بشكل فوري ونافذ بهدف حمايته، لكنه لم يرد على أسئلة الصحفيين حول موعد سفره إلى المكسيك.  

كانت المكسيك، قد قالت الأحد إنها مستعدة لمنح موراليس حق اللجوء بعد استقالة أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، والذي أمسك بمقاليد السلطة منذ عام 2006، وسط احتجاجات حادة واضطرابات واسعة عمت البلاد، احتجاجا على إعادة انتخابيه رئيسا لولاية رابعة في 20 أكتوبر في انتخابات وصفت بأنها «مزورة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العثور على أبرز داعمي «الخوذ البيضاء» السورية ميتاً في اسطنبول
دولى
«الوجع واحد».. متظاهرو العراق ولبنان تفرقهم المسافة ويجمعهم «تحدي فساد السلطة»
عربى
سلامة يطلع حفتر على مستجدات مؤتمر برلين
ليبيا
تشويه المسرح الإغريقي في شحات
ليبيا
50 نائبا يجتمعون في تونس من أجل التئام مجلسهم
ليبيا
ألمانيا تعلن توافقًا مع واشنطن حول مؤتمر برلين
ليبيا
18.53 مليار دولار إيرادات مؤسسة النفط في 10 أشهر
ليبيا
مطوّرة «بوكيمون غو» تحول الناس إلى بطاطا
علوم وتكنولوجيا
دريجة: توحيد سعر الصرف هو الخطوة الصحيحة لإصلاح الاقتصاد
ليبيا
فرنسا توقع اتفاقية حول «الأمن المدني» مع داخلية الوفاق
ليبيا
منتخب ليبيا يرد على الإشاعة في سوسة التونسية
رياضة محلية
تظاهرات طرابلس في لبنان.. كرنفال ملون نهاراً وساحة احتجاج ليلاً
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور جديدة لـ«بورش باناميرا 2021»