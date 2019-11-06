جونسون يشبه منافسه كوربن بـ«ستالين» في بداية الحملة الانتخابية ببريطانيا

شبه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقال خصصه لإطلاق حملته الانتخابية نشر الأربعاء، زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن بالديكتاتور السوفياتي جوزف ستالين.

وفي اليوم من الحملة الانتخابية لاقتراع 12 ديسمبر، اتهم جونسون في مقاله اذلي نشر في جريدة «تلغراف»، زعيم حزب المحافظين كوربن بانه «يكره الربح إلى درجة انه سيقوض أسس ازدهار بلدنا».

وأضاف جونسون أن العماليين، «يدعون أن كراهيتهم لست موجهة سوى لبعض أصحاب المليارات الذين يشيرون إليهم بأصابع الاتهام بمتعة انتقامية لم نر مثيلا لها منذ أن اضطهد ستالين مالكي المزارع»، في إشارة إلى المزارعين الميسورين الذين جرى القضاء عليهم في عهد ستالين.

وفي مقاله، قارن جونسون بين رغبته في «تشجيع عشرات الآلاف من الشركات البريطانية الكبيرة والصغيرة على حد سواء»، حيث سعي حزب العمال إلى «أخضاع الجميع للضرائب».

وقدم كوربن واحدا من أكثر البرامج يسارية في بريطانيا في السنوات ألأخيرة، يقضي بإعادة تأميم العديد من الشركات وزيادة في الحد الأدنى للأجور وخفض متوسط ساعات العمل إلى 32 ساعة، في إجراءات يفترض أن يجري تمويلها بزيادة للضرائب على الأكثر ثراء.

وقال جونسون إن العماليين: «سيكبحون الأعمال وسيكبحون الاستثمارات والأسوأ من كل ذلك، سيكبحون بريكست»، ورد كوربن في تغريدة على حسابه على تويتر مدينا «السخافات التي يمكن أن تصدر عن فاحشي الثراء لتجنب دفع ضرائب أكبر بقليل».