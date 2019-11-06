مقتل 15 مسلحا في هجوم على نقطة لحرس الحدود بطاجيكستان

رئيس طاجيكستان إمام رحمانوف في بكين، 25 أبريل 2019، (ا ف ب)

قتل 15 مسلحا من مجموعة لم تحدد، إضافة إلى شرطي وجندي في طاجيكستان، في هجوم على وحدة لحرس الحدود، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، التي نقلت عن وزارة الداخلية في البلد الواقع في آسيا الوسطى.

ووقع الهجوم صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، قرب الحدود مع أوزبكستان، على مسافة 50 كلم تقريبا من العاصمة دوشانبي. ونجم رد الجيش عن «مقتل 15 عنصرا من المجموعة المسلحة واعتقال أربعة آخرين» وفق الوزارة التي أعلنت أيضا مقتل جندي من حرس الحدود وشرطي.

وطاجيكستان دولة جبلية فقيرة يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، ولديها حدود مع أفغانستان. وشهدت العديد من النزاعات منذ استقلالها عقب انهيار الاتحاد السوفياتي العام 1991.

وذكرت سلطات هذا البلد ذو الغالبية المسلمة، أن أكثر من ألف طاجيكي انضموا إلى صفوف المقاتلين المتطرفين في سوريا والعراق خلال السنوات القليلة الماضية.