تركيا: تأجيل تسلم الدفعة الثانية من منظومة الدفاع الروسية «إس-400»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 03:59 مساء

قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، الإثنين، إن تسلم الدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية «إس-400» قد يتأجل إلى ما بعد الموعد المزمع في 2020 بسبب المحادثات بشأن تبادل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.

ودب خلاف بين تركيا والولايات المتحدة الشريكين في حلف شمال الأطلسي بسبب شراء أنقرة منظومة «إس-400» للدفاع الصاروخي التي تقول واشنطن إنها غير متوافقة مع أنظمة الحلف الدفاعية وتشكل تهديدًا لطائراتها المقاتلة «إف-35»، بحسب «رويترز».

وتلقت تركيا الدفعة الأولى من منظومة صواريخ «إس-400» في يوليو على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وتهديدها بفرض عقوبات على أنقرة. وردت الولايات المتحدة بإزالة اسم تركيا من برنامج طائرات «إف-35»، الذي كانت تركيا مشاركة فيه.

وتقول واشنطن إنها لا تزال تجري محادثات مع أنقرة «للانصراف» عن الأنظمة الروسية. وقال رئيس الهيئة إسماعيل دمير في مقابلة مع قناة (إن تي في): «نخطط لجدول زمني للعام المقبل. وعلى النقيض من الدفعة الأولى، هناك إنتاج مشترك وعملية نقل تكنولوجيا هنا. هذا يتجاوز فكرة ‭‭‭‭)‬‬‬‬دعونا نشتريها بسرعة ونقوم بتركيبها على النظام الأول)‭‭‭‭».

وأضاف: «فكرة الإنتاج المشترك قد تغير الجدول الزمني. لدينا بعض الحساسيات تجاه القيام ببعض الإنتاج هنا. العمل الفني مستمر».

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