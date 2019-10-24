ترامب يعد ببناء جدار حدودي في وسط أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 أكتوبر 2019, 09:26 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث خلال اجتماع لإدارته في البيت الابيض، 21 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بالمضي قدماً في مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال بناء جدران حدودية في عدد من الولايات الجنوبية، بما فيها كولورادو، الولاية الواقعة في وسط البلاد، حسب وكالة الأنباء الفرنسية

وقال ترامب في خطاب في مدينة بيتسبرغ «هل تعرفون لماذا سنفوز بنيو مكسيكو؟ لأنهم يريدون أمن الحدود»، في إشارة منه إلى حصد أصوات المواطنين في ولاية نيو مكسيكو خلال انتخابات الرئاسة العام المقبل.

اقرأ أيضا: البنتاغون يلبي رغبة ترامب ويخصص 3.6 مليار دولار لبناء جدار مع المكسيك

وأضاف «إننا نبني جدارا على حدود نيو مكسيكو، ونبني جداراً في كولورادو، الولاية الواقعة بين يوتاه وكنساس»، واعداً بأن يكون هذا الجدار «جميلا وكبيرا»، يعمل بحيث لا يمكن تجاوزه لا من الأعلى أو أسفل.

وتابع: «نحن نبني جداراً في تكساس، ولا نبني في كنساس، لكنهم سيستفيدون من الجدران التي ذكرتها للتوّ». وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية في 2016.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بِتكوين تهوي إلى أدنى مستوى في 5 أشهر
اقتصاد
مبعوث واشنطن في سورية: فرار أكثر من مئة أسير بتنظيم «داعش» دون معرفة مصيرهم
دولى
تحقيقات بريطانية بشأن العثور على 39 جثة في شاحنة قادمة من بلغاريا
دولى
الدامجة لـ«بوابة الوسط»: استقلت وأنتظر الرد ولم أحصل على حقوقى.. أما الفشل ...
رياضة محلية
دبلوماسي أميركي يدلي بشهادة تعزز الشبهات ضد ترامب في قضية أوكرانيا
دولى
القضاء الأميركي يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة «إكسون موبيل» النفطية
اقتصاد
«العفو الدولية» ترصد ضحايا الهجمات العشوائية وحالات انتهاك حظر السلاح في «حرب ...
ليبيا
مسؤول إيطالي: حضور مؤتمر برلين على مستوى رؤساء الدول والحكومات
ليبيا
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ملك تايلاند يجرد خليلته من كل ألقابها