ترامب يعد ببناء جدار حدودي في وسط أميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث خلال اجتماع لإدارته في البيت الابيض، 21 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بالمضي قدماً في مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال بناء جدران حدودية في عدد من الولايات الجنوبية، بما فيها كولورادو، الولاية الواقعة في وسط البلاد، حسب وكالة الأنباء الفرنسية

وقال ترامب في خطاب في مدينة بيتسبرغ «هل تعرفون لماذا سنفوز بنيو مكسيكو؟ لأنهم يريدون أمن الحدود»، في إشارة منه إلى حصد أصوات المواطنين في ولاية نيو مكسيكو خلال انتخابات الرئاسة العام المقبل.

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وأضاف «إننا نبني جدارا على حدود نيو مكسيكو، ونبني جداراً في كولورادو، الولاية الواقعة بين يوتاه وكنساس»، واعداً بأن يكون هذا الجدار «جميلا وكبيرا»، يعمل بحيث لا يمكن تجاوزه لا من الأعلى أو أسفل.

وتابع: «نحن نبني جداراً في تكساس، ولا نبني في كنساس، لكنهم سيستفيدون من الجدران التي ذكرتها للتوّ». وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية في 2016.