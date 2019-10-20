مصرع 3 جنود أميركيين في حادث تدريبي في قاعدة عسكرية في ولاية جورجيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 07:48 مساء
صورة أرشيفية لمدرّعة من نوع برادلي. (فرانس برس)

قضى ثلاثة جنود أميركيين وجرح ثلاثة آخرون في ولاية جورجيا الأميركية الأحد في حادث تعرّضت له مدرّعتهم، وفق ما أعلن الجيش.

ولم يكشف الجيش تفاصيل عن طبيعة الحادث الذي فتح تحقيق لكشف ملابساته، واكتفى بالقول إنه وقع خلال تدريب في قاعدة فورت سيتورات في ولاية جورجيا.

وجاء في بيان الجيش أن الحادث «شمل ستة جنود توفي ثلاثة منهم على الأثر، ونقل ثلاثة إلى مستشفى وين آرمي كوميونيتي لتلقي العلاج وتقييم إصاباتهم»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وقال قائد فرقة المشاة الثالثة الميجور جنرال طوني أغوتو إنه «يوم مفجع».

وينتمي الجنود الذين كانوا داخل مدرعة قتالية من نوع «برادلي» إلى لواء المدرّعات الأول.

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