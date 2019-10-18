مواجهات مسلحة عنيفة في المكسيك.. وتوقيف أحد أبناء «إل تشابو»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 11:02 صباحا
مواجهات مسلحة عنيفة في كولياكان مقر «إل تشابو» في المكسيك (فرانس برس)

أعلنت السلطات المكسيكية توقيف أحد أبناء خواكين «إل تشابو» غوسمان، في الوقت الذي شهد مواجهات عنيفة مساء الخميس بين القوى الأمنية وعصابات مسلحة في كولياكان معقل تاجر المخدرات المسجون في الولايات المتحدة.

وأوقف رجل قال إن اسمه أوفيديو غوسمان لوبيس مع ثلاثة أشخاص آخرين بعد هجوم على دورية للحرس الوطني على ما ذكر سكرتير الدولة للأمن وحماية المواطنين ألفونسو دوراسو.

وسجل تبادل كثيف لإطلاق النار بين مدنيين مسلحين والقوى الأمنية المكسيكية في كولياكان (شمال غرب) في شوارع المدينة البالغ عدد سكانها 750 ألف نسمة فضلا عن انفجار سيارات ما أرغم السكان على ملازمة منازلهم، حسبما نقلت «فرانس برس» عن مراسلها.

اقرأ أيضا: مقتل 14 شرطيًا في هجوم مسلّح في غرب المكسيك   

واجتمع أفراد الحكومة الأمنية مساء الخميس إثر أعمال العنف هذه، كما ذكر مكتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي بيان، دعا حاكم ولاية سينالوا التي تعتبر الأعنف في البلاد، السكان إلى عدم الخروج إلى الطرقات واحترام التعليمات الرسمية حيال المستجدات.

وقال مراسل «فرانس برس»، إن مدنيين مسلحين سدوا شوارع عدة في المدينة التي بدت وكأنها ساحة معركة. واضطر سكان عدة إلى الهرب تاركين سياراتهم في الشوارع.

وذكرت وسائل إعلام مكسيكية عدة أن أحد أنجال إل تشابو، أوفيديو غوسمان لوبيز أوقفته على ما يبدو  القوى الأمنية، ما استدعى ردا من مدنيين مسلحين. وقالت بعض المعلومات إنه قتل حتى.

ولم تصدر أي معلومات رسمية حتى الآن بشأن نجل خواكين غوسمان. وبات كارتل سينالوا النافذ منقسما بين أبناء «إل تشابو» وأحد مؤسسيه ويدعى إسماعيل «إل مايو» زامبادا.

وحكم على «إل تشابو» في الويات المتحدة في يوليو بالسجن مدى الحياة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حقوقيون بالأمم المتحدة يدعون مالطا لبذل المزيد من الجهد في قضية «غاليتزيا»
دولى
مقاتلات أميركية تدمر مركزا للعمليات شمال سورية بعد الانحساب منه
دولى
البزار للعناية بالبشرة المختلطة
أناقة وجمال
لودريان يحدد 7 أسس للخروج من الأزمة الليبية
ليبيا
حفتر لـ«سبوتنيك»: ندعم جهود سلامة وندعو لرفع حظر التسليح عن ليبيا
ليبيا
بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى
ليبيا
موقع أميركي: غارات «أفريكوم» قضت على ثلث عناصر «داعش» في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ مصطفى عبد السلام التريكي
ثقافة وفن
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: طرق توفير الوقود