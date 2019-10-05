ترامب يفرض قيودًا جديدة على المهاجرين

مهاجر من أميركا من الوسطى بانتظار المساعدة في مركز اللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين في تاباشولا ولاية شياباس في المكسيك. (أ ف ب)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إعلانًا رئاسيًّا منع بموجبه المهاجرين الذين لا يملكون ضمانًا صحيًّا أو لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية من دخول الولايات المتحدة وذلك بهدف تجنيب «النظام الصحي ودافعي الضرائب الأميركيين عبئًا إضافيًّا».

وبموجب النص لم يعد مسموحًا سوى للمهاجرين الذين يستطيعون أن يبرهنوا أنهم «لن يشكلوا عبئًا كبيرًا» على نظام الرعاية الصحية الأميركي أن يحصلوا على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

وجاء في الإعلان الرئاسي: «ينبغي على المهاجرين الذين يدخلون بلادنا أن لا يثقلوا كاهل نظام الرعاية الصحية لدينا، وبالتالي كاهل دافعي الضرائب الأميركيين». وبحسب النص فإن المهاجرين النظاميين معرضون أكثر بثلاثة أضعاف من المواطنين الأميركيين لأن يجدوا أنفسهم من دون تأمين صحي، ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 3 نوفمبر.

ولفت الإعلان الرئاسي إلى أن «للولايات المتحدة تاريخًا طويلًا من الترحيب بالمهاجرين الساعين إلى حياة أفضل، ونحن بحاجة إلى الحفاظ على هذا التقليد، وفي الوقت نفسه التصدي للتحديات التي تواجه نظام الرعاية الصحية لدينا». وجعل الرئيس الجمهوري من مكافحة الهجرة غير الشرعية وفرض قيود على التأشيرات الممنوحة للأجانب إحدى الركائز الرئيسية لسياسته.