طهران تطلق مدونين أستراليين وكانبيرا تفرج عن طالب إيراني

إيرانية تمر من أمام رسم جداري يظهر العلم الإيراني في طهران، 19 سبتمبر 2019. (أ ف ب)

أفرجت السلطات الإيرانية عن مدونين أستراليين كانا محتجزين بتهم تتعلق بالتجسس وسمحت لهما بالعودة إلى بلدهما، وفق ما أفادت كانبيرا، السبت، وسط تقارير بشأن عودة طالب إيراني إلى طهران بعدما أفرجت أستراليا عنه كذلك.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، السبت، أن السلطات الإيرانية أفرجت عنهما على أثر «مفاوضات حساسة للغاية»، وأنهما التقيا بأفراد عائلتيهما في أستراليا، وفق «فرانس برس».

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وقال المدونان في بيان صدر عن وزارة الخارجية في كانبيرا: «نشعر بسعادة وارتياح بالغين لعودتنا بسلامة إلى أستراليا للانضمام إلى أحبائنا». وأضافا: «بينما كانت الأشهر العديدة الماضية صعبة للغاية، نعرف أنها كانت قاسية كذلك على من شعروا بالقلق من أجلنا هنا».

وكانت جولي كينغ وصديقها مارك فيركن، المتحدران من بيرث، يوثقان تفاصيل رحلتهما من أستراليا إلى بريطانيا على وسائل التواصل الاجتماعي على مدى العامين الماضيين. لكنهما توقفا عن النشر بعد بثهما رسائل من قرغيزستان وباكستان قبل نحو ثلاثة أشهر.

وأفاد ناطق باسم السلطة القضائية في إيران، الشهر الماضي، أن المدونين اللذين لديهما عشرات آلاف المتابعين على «فيسبوك» و«إنستغرام» و«يوتيوب» اتهما باستخدام طائرة مسيرة لالتقاط صور «مواقع عسكرية ومناطق محظورة». وبعد ساعات، ذكرت وسائل إعلام رسمية في طهران أن طالبا إيرانيا احتجز في أستراليا على مدى 13 شهرا، بتهم الالتفاف على العقوبات الأميركية، عبر نقل معدات عسكرية أفرج عنه وعاد إلى بلاده.

وكانت السلطات الأسترالية أوقفت، رضا دهباشي، وهو طالب دكتوراه في جامعة كوينزلاند في بريزبين، «لمحاولته شراء ونقل أجهزة رادار أميركية متطورة إلى إيران عبر دبي»، حسب موقع التلفزيون الإيراني الرسمي. وذكر الموقع أن دهباشي كان يعمل على «جهاز لكشف سرطان الجلد» عندما تم اعتقاله، وأنه نفى التهم التي اعتبرها «غير منصفة» وناجمة عن «سوء تفاهم».

سنسعى إلى إعادتها

وأظهرت تسجيلات مصورة بثها التلفزيون الرسمي دهباشي لدى وصوله إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، حيث عانق امرأة كانت تبكي، يبدو أنها من أفراد عائلته، أما المدونان الأستراليان ففضلا الخصوصية.

وقالا في بيانهما إن التغطية الإعلامية المكثفة للقضية «قد لا تساعد» المفاوضات للإفراج عن أسترالية ثالثة تعتقلها إيران في قضية منفصلة. واعتقلت الأكاديمية في جامعة ميلبورن كايلي مور-غيلبرت، المتخصصة في سياسة الشرق الأوسط وتحديدا دول الخليج، قبل «أشهر عدة» من توقيف كينغ وفيركن، وسلطت الأضواء كذلك على قضيتها الشهر الماضي. وتتهمها السلطات الإيرانية بـ«التجسس لصالح دولة أخرى». وقالت باين إن المفاوضات بشأن مصير المحاضرة في الجامعة «طويلة الأمد».

وأفادت أنها «اعتقلت منذ مدة طويلة، وواجهت النظام القضائي الإيراني ودينت وصدر حكم عليها». وقالت باين: «لا يمكننا القبول بالتهم التي دينت بها وسنسعى لإعادتها إلى أستراليا»، رافضة الإدلاء بتصريحات أخرى بشأن القضية.

وشددت باين مرارا في الماضي على أن قضايا المعتقلين غير مرتبطة بالتوتر الدبلوماسي. وفي أغسطس، أعلنت أستراليا أنها ستنضم إلى مهمة بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى حماية السفن التجارية في الخليج، بعد سلسلة هجمات اتهمت بها إيران لكنها نفت تنفيذها. لكن يعتقد أن الإعلان جاء بعد عمليات التوقيف.

اقتراح تبادل السجناء

وجاء الإعلان عن إطلاق سراح كينغ وفيركن بعد أسابيع من عودة إيرانية تم توقيفها في أستراليا والحكم عليها في الولايات المتحدة. والشهر الماضي، حكم قاض في مينيابوليس على نيغار غودسكاني بالسجن 27 شهرا، لكنه قرر أنها أتمت عقوبتها بالنظر إلى الوقت الذي قضته قيد الاحتجاز في أستراليا والولايات المتحدة.

وبعد تسليمها إلى الولايات المتحدة، اعترفت غودسكاني بأنها شاركت في مخطط لتصدير التكنولوجيا بشكل غير قانوني إلى إيران، في خرق للعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، حسب وزارة العدل الأميركية. وكانت حاملا عند اعتقالها في أستراليا العام 2017، حيث كانت تقيم بشكل قانوني. ووضعت مولودها في السجن في أستراليا وأرسل ابنها إلى إيران للإقامة مع والده.

وفي أبريل، طرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، فكرة تبادل السجناء للإفراج عن بريطانية-إيرانية موقوفة في طهران. واقترح مبادلة غودسكاني بـ«نزانين زغاري راتكليف» المسجونة في طهران بتهم إثارة الفتن. وفصلت زغاري راتكليف كذلك عن ابنتها أثناء احتجازها.