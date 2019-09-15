ترامب يدافع مجددًا عن قاض بالمحكمة العليا متهم بالتحرش الجنسي

القاضي بريت كافانو والرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض، 9 يوليو 2018. (أ ف ب)

دافع دونالد ترامب بقوة الأحد عن القاضي بريت كافانو الذي اتهم مجددًا بسلوك جنسي غير لائق في صباه بعد عام على تثبيته المثير للجدل في المحكمة العليا الأميركية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» المكلف بالتحقيق حول الشخصية التي اختارها دونالد ترامب للانضمام إلى المحكمة العليا الأميركية، لم يتابع هذا الملف بعد تقديم شهادته.

وغرد ترامب «يجدد الديموقراطيون من اليسار المتشدد وشركائهم في الاعلام الزائف هجماتهم على كافانو إنه بريء وعومل بشكل فظيع»، وأضاف «على بريت كافانو أن يبدأ بإطلاق ملاحقات بتهمة التشهير أو أنه سيتعين على وزارة العدل مساعدته»، منددًا بـ«أكاذيب غير مقبولة».

ولطالما دعم ترامب كافانو دون تحفظ رغم الاتهامات الخطيرة التي ظهرت خلال عملية تثبيته في منصبه في مجلس الشيوخ في سبتمبر 2018.

وكانت زميلة سابقة من المدرسة كريستين بلاساي فورد اتهمته بمحاولة اغتصابها في 1982. وخلال جلسة تم متابعتها باهتمام في مجلس الشيوخ أكدت أنها واثقة «100% » من أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل كافانو عندما كان في ال17 وهي في ال15، وأدلى كافانو بشهادته من بعدها مؤكدا أنه بريء وضحية حملة لتشويه سمعته يقودها اليسار المتطرف.

«عار»

وكان مجلس الشيوخ أمر الأف بي آي بفتح تحقيق متمم. وبعد تحقيقات مقتضبة لم تتمكن الشرطة الفدرالية من تأكيد اتهامات فور أو راميريز. وبحسب صحافيي «النيويورك تايمز» الذين سينشرون كتابا قريبا حول الموضوع كانت راميريز قدمت قائمة بأسماء 25 شخصا قادرين على تأكيد أقوالها لكن المحققين لم يتصلوا بأحد. وبعد استنتاجات الآف بي آي ثبت كافانو في منصبه بتأييد خمسين صوتا مقابل 48 ضد وسط تظاهرات في أنحاء البلاد.

وبات الآن قاضيا مدى الحياة في المحكمة العليا المكلفة البت في الخلافات المتعلقة بمواضيع رئيسية في المجتمع (الاجهاض وحمل السلاح وحقوق الأقليات...). وتثبيته جعل المحكمة العليا تتجه إلى معسكر محافظ مع 5 قضاة من أصل 9 ويعتبر أحد أبرز انتصارات ترامب السياسية الذي يفتخر بالأمر في حملته لإعادة انتخابه في 2020.

والأحد دعا مرشحون للانتخابات التمهيدية الديموقراطية إلى فتح تحقيقات بحق كافانو ووصفوا عملية تثبيته بأنها «عار». وغردت السناتورة كمالا هاريس «بريت كافانو كذب لمجلس الشيوخ والشعب الأميركي» مطالبة باقالته.