الاتحاد الأوروبي يمدد عملية صوفيا لمكافحة تهريب المهاجرين لكن دون سفن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 09:30 مساء
أحد أفراد طاقم السفينة «أوشن فايكينغ» قرب زورق مطاطي يقل 81 مهاجرا تم انقاذهم قبالة ليبيا في 11 أغسطس 2019. (فرانس برس)

قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الخميس، أن تمدد لستة أشهر مهمة عملية صوفيا العسكرية لمكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط لكن قدراتها ستبقى مقتصرة على المراقبة الجوية، بسبب نقص السفن.

وقرر السفراء الأعضاء في لجنة السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، الخميس، تمديد تفويض عملية صوفيا لستة أشهر حتى 31 مارس، حسب ما أفاد مصدران أوروبيان وكالة «فرانس برس».

لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق لعودة السفن، بسبب عدم وجود اتفاق بشأن إنزال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر. وأوضح المصدران أن العمليات ستقتصر على المراقبة الجوية.

واتُخذ قرار إنشاء عملية صوفيا العام 2015 بعد غرق سفينة قبالة جزيرة لامبيدوسا أودى بـ800 شخص. وتتولى إيطاليا إدارتها ومقرها العام في روما.

وجرى تعليق مهامها في مارس 2019 بعد قرار الدول الأعضاء وقف إرسال سفن إلى قبالة السواحل الليبية بسبب رفض الحكومة الإيطالية الموافقة على إنزال ناجين.

وطالب ائتلاف اليمين المتطرف وحركة خمس نجوم الذي كان حاكما في روما منذ 2018 بتغيير القواعد التي تفرض إنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم عبر سفن صوفيا في مرافئ إيطالية.

وانهار الائتلاف في مطلع سبتمبر وحل مكانه ائتلاف جديد بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي (يسار الوسط).

وتفاوض الحكومة الجديدة الاتحاد على نظام «تقسيم تلقائي» للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط، وهو ترتيب موقت تم تأكيد وضعه الخميس من جانب مصدر دبلوماسي في بروكسل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكرى 11 سبتمبر .. واشنطن تتعهد بإنهاء العنف في ليبيا وإعادة تأسيس الوساطة ...
ليبيا
طيران التحالف الدولي يلقي 36 طنًّا من القنابل على «جزيرة داعش» بالعراق (فيديو)
دولى
استقالة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
جاك ما يطوي صفحة «علي بابا» بعد عشرين عاما من تأسيسه للمتجر الإلكتروني الصيني
اقتصاد
بالصور.. فرحة أهالي خولان بالمياه بعد 50 عاما من العطش
ليبيا
حفتر ينقل 678 من ضباط وأفراد الشرطة إلى القوات المسلحة
ليبيا
الحاسي يوجه بدراسة ردود الحكومة الموقتة على ملاحظات تقرير «الرقابة الإدارية»
ليبيا
«هواوي» تعرض تدشين محطة طاقة شمسية بليبيا واستيراد مليون مصباح موفر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: السيناريو السلمي كان مستحيلًا قبل أسابيع لكنه اليوم معروض ...
ليبيا
المركزي: 14.2 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 8 أشهر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: حفتر وضع شروطا لانسحاب محتمل من حرب العاصمة
ليبيا
ضبط نجلة ضابط في الجيش بتهمة التعاون مع تنظيم داعش في سرت
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شبح السرطان يسيطر على نيويورك بعد هجمات 11 سبتمبر