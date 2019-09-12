المحكمة الأميركية العليا تصادق على قيود فرضها ترامب على حق اللجوء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 02:16 صباحا

المحكمة الأميركية العليا تصادق الأربعاء على قيود فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على حق اللجوء للحدّ بقوة من تدفّق المهاجرين الآتين من دول أميركا الوسطى، وذلك من خلال منع الغالبية العظمى من هؤلاء من تقديم طلبات اللجوء على الحدود الأميركية.

وسارع ترامب إلى الترحيب بقرار المحكمة، قائلاً في تغريدة على «تويتر» هذا «انتصار كبير من المحكمة العليا الأميركية للحدود على حقّ اللجوء».

وهذا الإجراء الذي كان القضاء الفدرالي عطّل تنفيذه ينصّ على الرفض التلقائي لجميع طلبات اللجوء التي يقدّمها مهاجرون لم يتقدّموا بطلب للحصول على صفة لاجئ في المكسيك أو في بلدان ثالثة عبروها للوصول إلى الولايات المتحدة.

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