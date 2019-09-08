ستة قتلى بانقلاب حافلة جراء سيول في المغرب

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون إثر انقلاب حافلة جراء سيول في إقليم الرشيدية في جنوب شرق المغرب، بحسب ما أفادت السلطات المحلية الأحد.

وقالت السلطات في بيان إنّ حافلة الركاب انقلبت في واد دمشان بمنطقة الخنك «جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي»، وفق «فرانس برس».

ولم يتضمن البيان مزيداً من التفاصيل عن سبب الحادث، مشيراً إلى أنّ «الحصيلة الأولية للضحايا تفيد بسقوط ستة قتلى فيما تم إنقاذ 27 آخرين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة» نقلوا على إثرها إلى أحد مستشفيات الرشيدية.

وأضاف البيان أن «عمليات البحث والإنقاذ التي تمت مباشرتها بمحيط مكان الحادث توقفت لمدة زمنية محدودة بسبب السيول الفيضانية التي عرفها الوادي مرة أخرى هذا الصباح (الأحد)، قبل أن تُستأنف بعد ذلك، حيث تمت مواصلة تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية من أجل متابعة البحث عن بقية ركاب الحافلة المفقودين».

والفيضانات شائعة في المغرب. والأسبوع الماضي، ضربت فيضانات جنوب البلاد ما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص إثر سيول غمرت ملعباً أثناء مباراة لكرة القدم. ونهاية يوليو الماضي، قتل 15 شخصا اثر انهيار في التربة تسبّبت به فيضانات في طريق جنوب مراكش.