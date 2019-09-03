مقتل 8 طلاب بالصين في أول أيام الدراسة

قُتل ثمانية طلاب وأُصيب اثنان بجروح في قرية بوسط الصين، في هجوم نفّذه رجل تمّ اعتقاله اليوم الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، التي نقلت عن السلطات المحلية.

ووقعت المأساة أمس الإثنين، فيما كانت المدارس تفتح أبوابها بعد العطلة الصيفية في قرية شاويانغبو في محافظة هوباي، وأوقفت الشرطة المشتبه به وهو رجل أربعيني عازب يتحدّر من القرية، وفق ما أوردت بلدية مدينة إنشي التي تتبع لها البلدة.

وكانت معلومات أولية لم يتم تأكيدها أفادت عن مقتل التلاميذ طعنا، فيما لم تكشف السلطات عن دوافع المتهم لارتكاب تلك الجريمة.