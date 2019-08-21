الولايات المتحدة: جاهزون لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 11:37 صباحا
أشخاص يشاهدون مشاهد يبثها التلفزيون الكوري الجنوبي تُظهر إطلاق صاروخ كوري شمالي في محطة قطار في سيول في 6 أغسطس.(فرانس برس)

أعلن المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغون، الأربعاء، من سول أن الولايات المتحدة جاهزة لاستئناف المحادثات الثنائية مع كوريا الشمالية المتوقفة منذ عدة أشهر. 

وأكد بيغون، «نحن جاهزون للبدء بالمناقشات مجرد تلقينا أخبارا من نظرائنا الكوريين الشماليين»، حسب ما ذكرت «فرانس برس». 

وجاء إعلانه من سول حيث يقوم بزيارة في ختام لقاء مع نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون. وأشارت شائعات نشرتها الصحافة إلى لقاء محتمل بين الأميركيين والكوريين الشماليين في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين. ويمكن أن يعقد خلال زيارة بيغون إلى كوريا الجنوبية التي بدأت الثلاثاء وتستمر ثلاثة أيام. 

في سياق منفصل، نفى الدبلوماسي الأميركي معلومات صحفية تشير إلى تعيينه في منصب دبلوماسي في روسيا، مؤكدا أنه ملتزم تماما بمهمته الحالية. 

وتوقفت المحادثات منذ فشل القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونع أون في هانوي في فبراير. 

ولم تتمكن واشنطن وبيونغ يانغ حينها من التوصل لتفاهم حول نزع السلاح النووي الكوري الشمالي مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية عن هذا البلد. 

لكن يبدو أن إنهاء التدريبات العسكرية السنوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تعتبرها بيونغ يانغ فعلا عدائيا، الثلاثاء قد أسهم في فتح الطريق من جديد لاستئناف المحادثات. 

وتندد كوريا الشمالية بالتدريبات الأميركية - الكورية الجنوبية المشتركة وتعتبرها تحضيرا لغزو مستقبلي لأراضيها. 

ووصفت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين بأنه «وقح» لأنه يريد استئناف الحوار الكوري - الكوري رغم الاستمرار في المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة. 

وينتشر نحو 30 ألف عسكري أميركي في كوريا الجنوبية. وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على «تويتر» في 10 أغسطس أن كيم جونغ أون قال له في رسالة إنه يريد استئناف المفاوضات فور نهاية المناورات بين سول وواشنطن.

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