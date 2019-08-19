مقتل أربعة جنود نيجيريين في هجوم لتنظيم «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 01:10 صباحا
جندي نيجيري يقوم بدورية في بلدة بانكي بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، في 26 أبريل 2017. (فرانس برس)

قتل أربعة جنود نيجيريين، الأحد، في شمال شرق البلاد في هجوم شنّه مسلّحون تابعون لتنظيم «داعش»، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.

وقال ضابط في الجيش النيجيري لوكالة «فرانس برس» طالباً عدم نشر اسمه، إنّ المهاجمين الذين يرجّح أنهم عناصر في تنظيم داعش في غرب إفريقيا أطلقوا النار على دورية عسكرية في قرية موغولا بالقرب من الحدود مع الكاميرون ممّا أسفر عن مقتل أربعة جنود واستيلاء الجهاديين على مدفعين رشاشين.

وأضاف أنّ «قواتنا في موغولا تعرّضت لهجوم شنّه إرهابيو تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، في كمين خسرنا فيه أربعة جنود».

بدوره قال ضابط ثان طلب بدوره عدم نشر اسمه إنّ الجيش خسر أربعة عناصر في الهجوم وإنّ المسلحين استولوا على سيارتين عسكريتين صغيرتين لكنهم سرعان ما اضطروا للتخلّي عنهما بسبب الحالة السيئة للطريق التي بطّأت من سرعتهم.

وأضاف أنّ «المهاجمين نزعوا المدفعين الرشاشين المضادّين للطائرات من السيارتين وأخذوهما معهما».

وأسفر النزاع في شمال نيجيريا منذ 2009 عن أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 1,8 مليون نازح، وامتدّ إلى تشاد والكاميرون والنيجر، البلدان المجاورة لنيجيريا والواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

وغالبية الهجمات التي استهدفت الجيش في المنطقة إمّا نُسبت إلى تنظيم داعش في غرب إفريقيا أو تبنّاها التنظيم، وهو فرع انشقّ عن بوكو حرام وبايع تنظيم داعش. في المقابل يستهدف الفصيل الموالي لزعيم بوكو حرام التاريخي أبوبكر الشكوي بشكل متزايد المدنيين عند مهاجمة قراهم لنهب مواردها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة في التاريخ.. مصر تتوج بمونديال كرة اليد للناشئين
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
جهاز مكافحة الظواهر السلبية يبدأ حملته الأمنية في بنغازي
ليبيا
اتحاد السلة يفجر الأسئلة الصعبة حول الاستبعاد الغامض من المشاركة الأفريقية
رياضة محلية
مطالب ليبية بكشف المتورطين الثلاثة في قضية تحريض باكيتا وكلمنتي
رياضة محلية
ذكريات أغسطس تعيد قصة عبد السلام أصغر هداف ليبي قبل 21 عامًا
رياضة محلية
نورلاند يلتقى سلامة ويرحب بفرصة لقائه شخصيات سياسية ليبية
ليبيا
وصول أول رحلة إلى مطار سبها بعد 5 سنوات من الإغلاق
ليبيا
في مثل هذاليوم ودعنا القاضي والشاعر عبدربه فضيل الغناي
ثقافة وفن
«رايتس ووتش» تطالب الحكومة الموقتة بـ«بذل كل الجهود لضمان عودة سرقيوة»
ليبيا
المنتخب الليبي يبدأ استعداداته لمونديال أستراليا
رياضة محلية
مقتل 90 مدنيا وإصابة أكثر من 200 شخص ونزوح 1285 أسرة جراء استمرار العنف في مرزق
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قصة ارتطام كوكب بالمشتري قبل 4.5 مليار عام