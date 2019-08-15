رصد قوات صينية قرب هونغ كونغ

قوات صينية تتجمع في ملعب رياضي بمدينة شينزن القريبة من هونغ كونغ، 15 أغسطس 2019، (ا ف ب)

تجمعت قوات صينية تابعة للشرطة العسكرية على ما يبدو اليوم الخميس، في ملعب رياضي بمدينة شينزن، الواقعة على حدود منطقة هونغ كونغ، التي تتمتع بحكم ذاتي، كما ذكر صحفي من وكالة الأنباء الفرنسية.

وتشارك شاحنات وآليات مصفحة لنقل الجند في تدريبات تجري قرب هونغ كونغ، بينما تزداد المخاوف من إمكانية تدخل الصين لوضع حد لعشرة أسابيع من الاضطرابات في المدينة.

القوات بالآلاف

وشاهد صحافي الوكالة، رجالا يرتدون بزات عسكرية قد يبلغ عددهم آلافا، وهم يمرون في صفوف ويتدربون على الجري، بينما يقوم آخرون بجولات على دراجات نارية داخل الملعب الذي يبعد سبعة كيلومترات عن حدود هونغ كونغ. ولم يعرف سبب وجود هذه القوات في الملعب.

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية تسجيلات فيديو لقوافل عسكرية تسير باتجاه شينزن، وبينما تحولت بعض التظاهرات في هونغ كونغ إلى أعمال عنف، اتهمت بكين المحتجين بارتكاب أعمال «شبه إرهابية».

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وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، رصد الاستخبارات الأميركية قوات صينية على الحدود مع هونغ كونغ.

وتشهد المدينة تظاهرات لـ«المطالبين بالديمقراطية»، الذين أعلنوا رفضهم للتدخلات الصينية في شؤون البلاد، وقد بدأت تلك الاحتجاجات إثر مشروع قانون يسمح للسلطات في هونغ كونغ تسليم مطلوبين إلى الصين.

صورة من زاوية أخرى للقوات الصينية