مرتكب مجزرة «إل باسو» أراد قتل «مكسيكيين»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أغسطس 2019, 11:50 مساء

أظهرت وثيقة للشرطة الأميركية نشرت الجمعة أنّ باتريك كروسيوس (21 عاماً) الذي قتل 22 شخصاً بالرصاص في متجر وول مارت بمدينة إل باسو الحدودية مع المكسيك اعترف بأنه أراد قتل «مكسيكيين».

وجاء في مذكرة الاعتقال التي صدرت بحقّ كروسيوس المتحدّر من مدينة آلن في ولاية تكساس والتي نشرتها وسائل إعلام أميركية أنّ «المتّهم قال إنّه ما إن أصبح داخل المتجر حتى أطلق النار من رشاشه الكلاشنيكوف على أشخاص أبرياء. لقد أشار المتّهم إلى أنّ أهدافه كانوا مكسيكيين».

وروت المذكرة أيضاً ظروف اعتقال المتّهم، مشيرة إلى أنّه ما إن أحاطت الشرطة بسيارته حتى ترجّل منها قائلاً: «أنا هو مطلق النار».

وفي مركز الشرطة تنازل كروسيوس عن حقّه بالتزام الصمت وكذلك بعدم الاعتراف بشيء من دون حضور محام، قائلاً للمحققين إنّ «أهدافه كانوا مكسيكيين».

وقبل أن يرتكب مجزرته نشر كروسيوس على الإنترنت السبت وثيقة استعاد فيها أدبيات معتنقي مبدأ تفوّق العرق الأبيض، وندّد بـ«الاجتياح اللاتيني لتكساس، ومجّد مرتكب مجزرة مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا والتي أوقعت 51 قتيلا في 15 مارس الماضي».

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