إيطاليا تقر قانوناً يعاقب سفن إنقاذ المهاجرين

صوت مجلس الشيوخ الإيطالي، أمس الإثنين، بالثقة بشأن مرسوم للحكومة الإيطالية، يستهدف المؤسسات الخيرية التي تدير سفنا لإنقاذ المهاجرين.

وشهدت الحكومة المؤلفة من حزب الرابطة اليميني المتطرف وحركة (5-نجوم) صراعا داخليا في الأسابيع الأخيرة ولكنها فازت في التصويت بأغلبية 160 صوتا مقابل 57 صوتا، وفق سكاي نيوز عربية.

وكانت الحكومة الإيطالية ستضطر للاستقالة إذا خسرت التصويت، وفقا لوكالة «رويترز».

ويشدد هذا المرسوم الذي أعده وزير الداخلية ماتيو سالفيني، والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، العقوبات على سفن المؤسسات الخيرية التي تحاول نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وكان مجلس النواب وافق على المرسوم ومن ثم سيصبح الآن قانونا قبل يومين فقط من بدء البرلمان عطلته الصيفية يوم الأربعاء.

ويرفع المرسوم الحد الأقصى للغرامة على السفن التي تدخل المياه الإيطالية دون إذن من 500 ألف يورو إلى مليون يورو (1.12 مليون دولار).

وينص أيضا على اعتقال أي قبطان سفينة يتجاهل أوامر الابتعاد عن المياه الإيطالية ويدعو السلطات البحرية إلى مصادرة سفينته بشكل تلقائي.