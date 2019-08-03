قاض فيدرالي يعطّل مجددا مرسوما أصدره ترامب يقيّد حق اللجوء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أغسطس 2019, 09:16 صباحا
عناصر من شرطة الحدود يراقبون وثائق ثبوتية لمهاجرين في 16 مايو 2019 في ال باسو في ولاية تكساس الأميركية. (فرانس برس)

عرقل قاض فيدرالي في واشنطن، أمس الجمعة» مرسوما أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسمح برفض طلبات اللجوء التي يقدّمها أشخاص عبروا بطريقة غير قانونية الحدود مع المكسيك، حسب ما أوردت وسائل إعلام أميركية.

ويشكل المرسوم الذي وقّعه ترامب في نوفمبر، جزءا من سلسلة تدابير اتخذتها الحكومة لمواجهة مئات آلاف المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى والذين حاولوا مؤخراً الدخول إلى الولايات المتحدة عبر طلب وضع لاجئ في المكسيك، وفق ما ذكرت «فرانس برس».

واعتبر القاضي الفيدرالي في واشنطن راندولف موس، أن «هذا التدبير اتُخذ تجاوزا (...) للسلطة»، حسب قناة «إيه بي سي نيوز» الأميركية. 

وقرر القاضي أن «هذا المرسوم يتعارض مع القوانين الأميركية للهجرة التي تسمح للمهاجرين المتواجدين فعليا في البلاد بطلب اللجوء حتى لو لم يصلوا عبر نقطة دخول رسمية، حسب ما أفادت صحيفة «ذي هيل».

وكان قاض في كاليفورنيا عطّل المرسوم في قرار قدّمت الحكومة استئنافاً ضدّه.

وأثار هذا الإجراء العام الماضي احتجاجات شديدة بما في ذلك من جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي انتقدت أيضاً قدرات الاستقبال المحدودة في الولايات المتحدة على الحدود ما يتسبب بإطالة مدة الانتظار أكثر فأكثر.

وشكلت سياسة ترامب بشأن الهجرة مرات عدة مصدر قرارات قضائية.

والأسبوع الماضي، عرقل قاض فدرالي في كاليفورنيا إجراءً جديدا لإدارة ترامب التي كانت تنوي تقييد اللجوء على الحدود الأميركية الجنوبية.

وينصّ الإعلان الحكومي المثير للجدل على رفض كل طلبات اللجوء التي يقدّمها مهاجرون لم يحصلوا على وضع لاجئ في المكسيك أو دول أخرى عبروها في طريقهم نحو الولايات المتحدة.

وهؤلاء المهاجرون -غالبيتهم من دول فقيرة أو تشهد أعمال عنف في أميركا الوسطى في مقدمتها غواتيمالا والسلفادور- يقدّمون بشكل عام طلبات لجوء تسمح لهم بالبقاء في الأراضي الأميركية خلال فترة دراسة ملفاتهم من جانب قاض متخصص في الهجرة.

وأعلن ترامب أيضا الأسبوع الماضي إبرام اتفاق حول الهجرة مع غواتيمالا مواصلاً بذلك ضغوطه لإرغام الدول المجاورة الواقعة جنوب الولايات المتحدة على السيطرة بشكل أفضل على تدفق المهاجرين الساعين للوصول إلى الأراضي الأميركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير: الاقتصاد الأميركي وفر 164 ألف فرصة عمل في يوليو
اقتصاد
رئيس نيجيريا يستعجل السلام في ليبيا بعد شكاوى من متطرفين قدموا منها
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
من واشنطن إلى موسكو.. انقسام النواب يعقّد الحل السياسي
ليبيا
في العدد 193: حرب الخطوط الخلفية ومأزق غسان سلامة
ليبيا
السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وعيد الأضحى 11 أغسطس
عربى
تنصيب ولد الغزواني رئيسا لموريتانيا في انتقال تاريخي للسلطة
عربى
مصادر لـ«بوابة الوسط»: مقتل الناشط الكوافي المسؤول السابق لمكتب إعلام القوات ...
ليبيا
وسائل إعلام فرنسية: معطيات جديدة باعتقال روسيين بطرابلس ودور باريس المتشعب
ليبيا
«داخلية الوفاق» تصدر قرارًا بإغلاق 3 مراكز إيواء للمهاجرين وتبدأ إجراءات ترحيلهم
ليبيا
رقم قياسي عالمي..إثيوبيا تزرع 224 مليون شجرة في يوم واحد
منوعات
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف علاقة «القلب المكسور» بالسرطان