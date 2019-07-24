القبض على المعارض الروسي أليكسي نافالني مع تصاعد حركة الاحتجاج بموسكو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 10:03 صباحا
المعارض الروسي أليكسي نافالني خلال تظاهرة في موسكو في 20 يوليو 2019. (بوابة الوسط)

أعلن المعارض للكرملين أليكسي نافالني، الأربعاء، أنه تم توقيفه في موسكو مع تصاعد حركة الاحتجاج على استبعاد مرشحين للمعارضة لانتخابات محلية.

وفي تسجيل فيديو نشره على حسابه على موقع «انستغرام»، أكد الناشط في مكافحة الفساد أنه اعتقل أمام منزله بينما كان يهم للقيام برياضة الجري، واقتيد إلى مركز للشرطة، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وكان أكثر من عشرين ألف متظاهر من المعارضة الروسية طالبوا السبت في وسط موسكو بانتخابات محلية حرة وعادلة.

ودعت المعارضة إلى هذه التظاهرة بعدما أبطلت السلطات ترشّح نحو 60 شخصًا لانتخابات برلمان مدينة موسكو، في اقتراع يفترض أن يجرى في الثامن من سبتمبر.

وكتب نافالني الذي شارك في التظاهرة إلى جانب حلفائه، في تغريدة على تويتر حينذاك "من دون شك إنّه أكبر تجمّع للمعارضة خلال السنوات الأخيرة". وأشار إلى أنّه لم يشارك في حدث كهذا منذ عام 2012 حين جمعت موجة احتجاجية ضدّ عودة فلاديمير بوتين إلى الرئاسة نحو مئة ألف شخص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خديجة بسيكري: تركت رئاسة هيئة دعم وتشجيع الصحافة لهذا السبب
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المجاهد عمر سيف النصر عبد الجليل
ثقافة وفن
مؤسسة النفط: عودة الإنتاج لمستوياته السابقة بحقل الشرارة
ليبيا
الدفاع التونسية: قضية الطائرة الليبية وقائدها ستسوى وفق الاتفاقات الدولية
ليبيا
«إثنين دامٍ» من أيام حرب العاصمة: قتلى وجرحى ومزيد من التحشيد والوعيد
ليبيا
بالفيديو: إبراهيموفيتش يصيب المنير بخطورة في الجمجمة ودفاع مصري عنه
رياضة محلية
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل السيدة حميدة محمد بن عامر
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - حوار الأجيال
كاريكاتير
سقوط عدد كبير بين قتلى وجرحى في اشتباكات طرابلس
ليبيا
وزير «اقتصاد الموقتة»: أسعار الأضاحي تأثرت بالضريبة المفروضة على سعر الصرف
ليبيا
ماكرون يكرر طلبه «السريع والملح» من ليبيا بـ«التوقف عن احتجاز المهاجرين»
ليبيا
الأمم المتحدة تعيد فتح عطاء عملية مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استبدل شمعات الإشعال بنفسك