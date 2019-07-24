القبض على المعارض الروسي أليكسي نافالني مع تصاعد حركة الاحتجاج بموسكو

المعارض الروسي أليكسي نافالني خلال تظاهرة في موسكو في 20 يوليو 2019. (بوابة الوسط)

أعلن المعارض للكرملين أليكسي نافالني، الأربعاء، أنه تم توقيفه في موسكو مع تصاعد حركة الاحتجاج على استبعاد مرشحين للمعارضة لانتخابات محلية.

وفي تسجيل فيديو نشره على حسابه على موقع «انستغرام»، أكد الناشط في مكافحة الفساد أنه اعتقل أمام منزله بينما كان يهم للقيام برياضة الجري، واقتيد إلى مركز للشرطة، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وكان أكثر من عشرين ألف متظاهر من المعارضة الروسية طالبوا السبت في وسط موسكو بانتخابات محلية حرة وعادلة.

ودعت المعارضة إلى هذه التظاهرة بعدما أبطلت السلطات ترشّح نحو 60 شخصًا لانتخابات برلمان مدينة موسكو، في اقتراع يفترض أن يجرى في الثامن من سبتمبر.

وكتب نافالني الذي شارك في التظاهرة إلى جانب حلفائه، في تغريدة على تويتر حينذاك "من دون شك إنّه أكبر تجمّع للمعارضة خلال السنوات الأخيرة". وأشار إلى أنّه لم يشارك في حدث كهذا منذ عام 2012 حين جمعت موجة احتجاجية ضدّ عودة فلاديمير بوتين إلى الرئاسة نحو مئة ألف شخص.