السيطرة على 90% من حرائق الغابات بالبرتغال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 05:11 مساء

أعلن رجال الإطفاء البرتغاليون الإثنين السيطرة على 90% من حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت منطقة جبلية مخلفة عشرات الجرحى، محذرين من تجدد الحرائق بفعل الرياح القوية.

وانتشر أكثر من 1700 رجل إطفاء في محاولة لمحاربة الحرائق في منطقة كاستيلو برانكو الحرجية على بعد 200 كلم (120 ميلا) إلى الشمال من لشبونة، وفق «فرانس برس»

وأفاد الناطق باسم قوة الحماية المدنية البرتغالية بيدرو نونيس في مؤتمر صحافي في بلدة سيرتا وسط البلاد أنه تمت «السيطرة على 90% من الحرائق». وقال نونيس «على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت طوال الليلة الماضية ما زال 10 في المئة من الحريق نشطا بشكل رئيسي في المناطق التي يصعب الوصول إليها».

وأصيب حوالي 30 شخصا في الحريق الذي اندلع السبت بفعل الحرارة المرتفعة، بينهم ثمانية من رجال الإطفاء، وفقا لوزارة الداخلية. وتم إجلاء مدني أصيب بحروق بليغة على متن مروحية إلى لشبونة. وبحسب نونيس من المتوقع هبوب رياح في فترة ما بعد الظهر، حيث ستصل سرعتها إلى 35 كلم في الساعة. وأضاف «سنواجه يوما صعبا، فالرياح كانت المحرك الرئيس لهذه النيران».

ويتشكل وسط البرتغال من جبال مغطاة بالغابات الكثيفة التي تتعرض للحرائق بانتظام، وتسبب حريقان منفصلان في يونيو وأكتوبر 2017، بوفاة 114 شخصا.

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