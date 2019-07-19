الشركة المالكة لناقلة النفط البريطانية تؤكد تعرضها لهجوم

ناقلة نفط قبالة ميناء بندر عباس الإيراني في 30 أبريل 2019 (ا ف ب)

أعلنت شركة «ستينا بولك» السويدية المالكة لناقلة النفط «ستينا إمبيرو» التي ترفع علم بريطانيا، أنها فقدت الاتصال بسفينتها بعد تعرضها «لهجوم» أثناء إبحارها في مضيق هرمز.

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إنّ "سفينتا ستينا إمبيرو تعرضت لهجوم بواسطة طائرات صغيرة ومروحية مجهولة الهوية أثناء عبورها مضيق هرمز بينما كانت السفينة في المياه الدولية. يتعذر علينا حالياً الاتصال بالسفينة التي يجري تعقّبها الآن وهي تتجّه شمالًا نحو إيران".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، أنّه «صادر» ناقلة النفط البريطانية «ستينا إمبيرو» لدى عبورها مضيق هرمز، بسبب «عدم احترامها لقانون البحار الدولي».