فرنسا تعلن تشكيل قيادة عسكرية «كبرى» للفضاء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يوليو 2019, 09:59 مساء

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، تشكيل قيادة عسكرية مخصصة للفضاء، وذلك في خطاب ألقاه عشية احتفالات اليوم الوطني في 14 يوليو.

وقال ماكرون أمام عسكريين في وزارة الجيوش في باريس «لضمان تطور وتعزيز قدراتنا الفضائية، سيتم تشكيل قيادة كبرى للفضاء في سبتمبر المقبل» ضمن سلاح الجو الذي سيسمى «على المدى الطويل سلاح الجو والفضاء»، بحسب «فرانس برس».

ويعتبر ماكرون أن الفضاء يشكل «تحديًا فعليًا للأمن القومي بسبب النزاعات التي يثيرها»، وكان أكد السنة الماضية عزمه على تزويد فرنسا «استراتيجية فضاء دفاعية». وأكد السبت أن هذه الاستراتيجية باتت جاهزة. وأضاف الرئيس الفرنسي أن «العقيدة الفضائية والعسكرية الجديدة التي عرضتها علي وزيرة (الجيوش فلورنس بارلي) ووافقت عليها، ستتيح ضمان دفاعنا من الفضاء وعبر الفضاء».

وأوضح «سنعزز معرفتنا بالوضع الفضائي وسنقوم بحماية أقمارنا الاصطناعية بشكل افضل وأيضا بطريقة فاعلة»، مؤكدا أن «الاستثمارات الجديدة الحتمية ستتقرر». ومع عمليات التجسس والتشويش والهجمات المعلوماتية، بات الفضاء، الذي يعتبر لا غنى عنه في العمليات العسكرية، ميدان مواجهة بين الأمم، ووضع فرنسا أمام تحدي تعزيز قدراتها في هذا المجال الاستراتيجي والذي تتم عسكرته بشكل متزايد.

وتخوض القوى الفضائية الكبرى في العالم -الولايات المتحدة والصين وروسيا- منذ عدة سنوات سباقًا من أجل الهيمنة على الفضاء. وينص قانون البرمجة العسكرية الفرنسية 2019-2025 على موازنة 3.6 مليار يورو للدفاع الفضائي. وسيتيح بشكل خاص تمويل تجديد أقمار صناعية فرنسية للمراقبة والاتصالات ووضع ثلاثة أقمار صناعية للتنصت الكهرومغناطيسي في المدار وتحديث رادار المراقبة الفضائي.

وفي الولايات المتحدة، كان البنتاغون أعلن عزمه على تشكيل قوة فضائية يريدها الرئيس دونالد ترامب، في انتظار موافقة الكونغرس.

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