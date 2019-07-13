سالفيني زعيم «الرابطة» الإيطالي يواجه شبهات بتلقي تمويل روسي

يتصاعد الجدل في إيطاليا حول شبهات بتمويل روسي تلقاه حزب الرابطة «أقصى اليمين» بزعامة وزير الداخلية ونائب رئيس الحكومة الإيطالي ماتيو سالفيني، الأمر الذي ينفيه الأخير بشدة.

وبعد نشر خبر لم يثر ضجة في فبراير 2019 عن لقاء في موسكو بهذا الشأن في أكتوبر 2018، عادت القضية لتتصدر الأحداث إثر إعلان موقع أميركي عن تسجيل صوتي، وفق «فرانس برس».

وبحسب موقع «بوزفيد» وما نشر في الصحافة الإيطالية، فإن التسجيل يتضمن نقاشًا بين جيانلوكا سافواني، وهو مقرب من سالفيني وإيطاليين اثنين وثلاثة روس، بشأن اتفاق لتحويل 65 مليون دولار لحزب سالفيني تشكل 4% من صفقة شراء نفط روسي عبر وسطاء.

وندد سافواني عبر جريدة «لاريبوبليكا» بما وصفه بأنه «تضليل وخداع». وسافواني (56 عامًا) صحفي سابق متزوج روسية، ويتولى حاليًا رئاسة جمعية لومباردي-روسيا، ويعتبر أحد أبرز قنوات التواصل بين حزب الرابطة وروسيا.

من جهته أكد سالفيني «لم يسبق البتة أن تسلمت روبل أو يورو أو دولارًا أو لترا من الفودكا بتمويل روسي». وسالفيني الرجل القوي في الحكومة الإيطالية معجب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان التقاه عدة مرات قبل وصوله إلى الحكم. وتحدث بوتين خلال زيارة الأسبوع الماضي لروما عن «اتفاق تعاون» بين حزبه «روسيا الموحدة» وحزب سالفيني.

لكن الأخير أكد أن إعجابه ببوتين وتصديه للعقوبات الأوروبية المفروضة لروسيا بعد ضمها القرم، كانا من دون مقابل.

حديث الصحافة

ورغم كل ذلك تنقل الصحافة الإيطالية عن مصادر قضائية أن هناك تحقيقًا في نيابة ميلانو بحق سافواني منذ نشر أول المقالات في فبراير حول لقاءات موسكو. ويضاف هذا التحقيق إلى تحقيق آخر عن مصير 49 مليون يورو من الأموال العامة تلقاها حزب الرابطة بين 2008و2010 قبل أن يتولى سالفيني رئاسته في 2013.

وتقسيط دفع المبلغ لعقود عدة الذي حصل عليه حزب الرابطة يثير احتجاج المعارضة، والأمر حساس بالنسبة لسالفيني. وفي البرلمان رفع نواب من المعارضة لافتات كتب عليها «49 مليونًا» و«65 مليونًا» للمطالبة بتفسيرات، في حين وصف رئيس الحكومة السابق، ماتيو رينزي، مباحثات سافواني في موسكو بأنها «خيانة عظمى».

وذكر التسجيل الصوتي الأخير بشريط فيديو سجل بكاميرا خفية ظهر فيه النمساوي هاينز كريستيان شتراخه وهو يعبر عن استعداده لإبرام صفقة مقابل تمويل روسي. لكن الأمر كان يتعلق بشريط فيديو وشتراخه كان رئيس حزب. وحتى لو ظهر سافواني في العديد من الصور خلال لقاءات سالفيني، فإنه يبقى أقل وزنًا بكثير.

وقال رئيس الحكومة جوزيبي كونتي «لم يسبق أن التقيته شخصيًا» رغم أن سافواني كان مدعوًا للعشاء على شرف بوتين الأسبوع الماضي في روما. وأكد سالفيني «لم يكن مدعوًا من وزارة الداخلية» قبل أن يدلي بتصريح غاضب الجمعة في مؤتمر صحفي.

وقال في التصريح «دعوني أقوم بعملي بشكل جدي. فتشوا عن الروبلات وحظًا سعيدًا، وأنا أقوم بعملي. أجد هذا التحقيق سخيفًا»، ملمحًا إلى أن هجمات الصحف عليه سببها «أن الصحف تراجعت مبيعاتها». لكن القضية تصدرت عناوين الصحف السبت. وعنونت «لاريبوبليكا» مثلاً «لا يمكن أن يكون سالفيني غير مطلع» على الأمر.