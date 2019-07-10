الرئيس الأفغاني: الوقت مناسب لصنع السلام في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 01:51 مساء
الرئيس الافغاني أشرف غني خلال زيارة الى لندن في 17 يونيو 2019. (فرانس برس)

اعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأربعاء، أن «الوقت الحالي هو الوقت المناسب لصنع السلام في أفغانستان»، داعيًا مرة أخرى حركة طالبان إلى التفاوض مع حكومته.

وقال غني، خلال مؤتمر لمكافحة الفساد نظمه الاتحاد الأوروبي في كابل، «في السنوات الـ18 الماضية، لم يكن الوقت مواتيًا للسلام، لتحقيق سلام فعلي. الآن هو الوقت المناسب»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأضاف «إذا خسرنا هذه الفرصة بالتالي المسؤولية عن ذلك ستكون كبيرة»، مشددًا على أنه «من الضروري إجراء مفاوضات بين حكومته وحركة طالبان.. نحن نشكل الطرفين المتخاصمين».

ولطالما رفضت حركة طالبان إجراء محادثات سلام مع غني الذي يعتبرونه «دمية» في يد الولايات المتحدة.

لكن سلسلة محادثات جرت في الأيام الماضية يبدو أنها غيرت مسار الأمور في أفغانستان، حيث أعلنت الولايات المتحدة وطالبان تحقيق تقدم كبير خلال مفاوضات جرت في الدوحة، وفق الوكالة.

وحضر بعض أعضاء الدائرة المقربة من غني المحادثات في العاصمة القطرية مع حركة طالبان رغم أن «وجودهم كان فقط بصفة شخصية».

وتعهّدت حوالي 70 شخصية أفغانية شاركت في الحوار في بيان صدر في ختام محادثات سلام استضافتها الدوحة يومي الأحد والإثنين الماضيين «إعداد خارطة طريق للسلام» في البلد الغارق في الحرب.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هيثم ضانة رسمياً في صفوف الهلال الرياضي التونسي
رياضة محلية
ترامب لأمير قطر عن توسعة «العديد»: الحمد لله أنها بأموالكم
عربى
بأمر المحكمة..لا يحق لترامب حظر متابعيه على «تويتر»
دولى
لجنة أزمة الوقود تحدد بالأسماء محطات الوقود العاملة على مدار 24 ساعة في طرابلس ...
ليبيا
«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القيمة الغذائية للشوكلاتة