الرئيس الأفغاني: الوقت مناسب لصنع السلام في أفغانستان

الرئيس الافغاني أشرف غني خلال زيارة الى لندن في 17 يونيو 2019. (فرانس برس)

اعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأربعاء، أن «الوقت الحالي هو الوقت المناسب لصنع السلام في أفغانستان»، داعيًا مرة أخرى حركة طالبان إلى التفاوض مع حكومته.

وقال غني، خلال مؤتمر لمكافحة الفساد نظمه الاتحاد الأوروبي في كابل، «في السنوات الـ18 الماضية، لم يكن الوقت مواتيًا للسلام، لتحقيق سلام فعلي. الآن هو الوقت المناسب»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأضاف «إذا خسرنا هذه الفرصة بالتالي المسؤولية عن ذلك ستكون كبيرة»، مشددًا على أنه «من الضروري إجراء مفاوضات بين حكومته وحركة طالبان.. نحن نشكل الطرفين المتخاصمين».

ولطالما رفضت حركة طالبان إجراء محادثات سلام مع غني الذي يعتبرونه «دمية» في يد الولايات المتحدة.

لكن سلسلة محادثات جرت في الأيام الماضية يبدو أنها غيرت مسار الأمور في أفغانستان، حيث أعلنت الولايات المتحدة وطالبان تحقيق تقدم كبير خلال مفاوضات جرت في الدوحة، وفق الوكالة.

وحضر بعض أعضاء الدائرة المقربة من غني المحادثات في العاصمة القطرية مع حركة طالبان رغم أن «وجودهم كان فقط بصفة شخصية».

وتعهّدت حوالي 70 شخصية أفغانية شاركت في الحوار في بيان صدر في ختام محادثات سلام استضافتها الدوحة يومي الأحد والإثنين الماضيين «إعداد خارطة طريق للسلام» في البلد الغارق في الحرب.