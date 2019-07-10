السجن المؤبد لعراقي بتهمة اغتصاب وقتل مراهقة في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 11:07 صباحا
العراقي علي بشار المتهم بالقتل والاغتصاب في ألمانيا يغطي وجهه في انتظار بدء محاكمته في فيسبادن في 12 مارس 2019. (فرانس برس)

حكمت محكمة ألمانية، الأربعاء، بالسجن المؤبد على عراقي أدين باغتصاب وقتل مراهقة في جريمة أثارت غضبًا وصدمة في البلاد استغلها اليمين المتطرف للتنديد بالمهاجرين المسلمين.

وأدانت المحكمة المتهم علي بشار، 22 عامًا، الذي رُفض طلبه للجوء، بالقتل وحكمت عليه بالسجن المؤبد، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

ورأت المحكمة التي عقدت في فيسبادن، المدينة التي وقعت فيها جريمة القتل في مايو العام الماضي، إن «الجريمة تنطوي على قسوة استثنائية، أي أنه من المستبعد منحه إطلاق سراح مشروط بعد 15 عامًا في السجن».

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واستغل حزب «البديل من أجل ألمانيا» ومتطرفون آخرون القتل الوحشي للشابة سوزانا ماريا فيلدمان بعمر 14 عامًا، في حملتهم ضد سياسات المستشارة أنغيلا ميركل الخاصة باللجوء.

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