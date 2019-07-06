مادورو يعلن إجراء مناورات عسكرية في 24 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يوليو 2019, 01:51 صباحا
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال جلسة للحكومة في كراكاس 15 مايو 2019, (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة أنه سيُجري مناورات عسكرية في 24 يوليو لاختبار الخطط الدفاعية لبلاده التي تواجه حسب قوله هجمات متكررة من الولايات الولايات.

وقال الرئيس الاشتراكي «فلنستعدّ!»، خلال خطاب ألقاه في كراكاس عقب العرض العسكري التقليدي في 5 يوليو، يوم إعلان الاستقلال الوطني عام 1811. 

وأضاف مادورو «أعطيتُ أوامر بإجراء مناورات عسكرية في 24 يوليو تكريمًا لمحرّرنا سيمون بوليفار واحتفالاً بذكرى البحرية البوليفارية».

وهذه المناورات التي لم يُحدّد مادورو نطاقها أو الجهات التي ستكون معنيّة بها، يُفتَرض أن «تختبر خطط الدّفاع الوطني في بحارنا وأنهارنا وحدودنا» على حدّ تعبيره.

وخلال مداخلاته شبه اليوميّة على التلفزيون، يتّهم مادورو الولايات المتحدة بتعريض فنزويلا لهجمات، وذلك بشكل أساسي عبرَ العقوبات العديدة التي فرضتها واشنطن للضغط عليه وإزاحته من السُلطة بنهاية المطاف. 

وأعلنت الولايات المتحدة والدول الكبرى في أميركا اللاتينية في يناير الماضي، أنّ مادورو رئيس غير شرعي لفنزويلا، واعترفت بخوان غوايدو رئيسًا انتقاليًا بعد انتخابات العام الماضي، إلا أنّ مادورو صمد أمام حملة الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة وشملت فرض عقوبات على صادرات فنزويلا من النفط، ولا يزال يتمتّع بدعم روسيا والصين وكوبا. 

ووعد وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء بمواصلة تقديم الدعم القوي لغوايدو، وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إنّ بومبيو عبّر عن «دعم الولايات المتحدة الثابت لغوايدو والجمعية الوطنية والشعب الفنزويلي في سعيهم لاستعادة الحرّية والازدهار في بلادهم».

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