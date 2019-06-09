الرئيس الألباني يعلن إلغاء الانتخابات البلدية ورئيس الوزراء يرفض

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 02:09 صباحا
متظاهر ألباني يقف أمام حاجز للشرطة خلال احتجاج مناهض للحكومة في تيرانا, 2 يونيو 2019 (أ ف ب)

أعلن الرئيس الألباني إيلير ميتا، السبت، إلغاء الانتخابات البلدية المقررة في نهاية يونيو الجاري، في قرار سارع رئيس الوزراء الاشتراكي إدي راما إلى رفضه، مؤكّدًا أن الاستحقاق الانتخابي سيجري في موعده.

وقال ميتا في رسالة نشرتها الرئاسة إنّ «الظروف الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة وتقوّض أي إمكانية لفتح مفاوضات انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي»، وفق وكالة «فرانس برس».

غير أنّ رئيس الوزراء سارع إلى إعلان رفضه قرار الرئيس، مؤكّدًا خلال مهرجان انتخابي في جنوب البلاد أنّ «الانتخابات ستجري في 30 يونيو والأكثرية الاشتراكية مصمّمة على المضي حتى النهاية في إصلاح القضاء لأنّ هذا الأمر حاسم لمستقبل ألبانيا الأوروبي».

والمؤسّسة الوحيدة القادرة على الفصل في هذا الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هي المحكمة الدستورية، لكنّ الأخيرة تمّ حلّها بسبب عملية الإصلاح القضائي الجذري التي شرعت ألبانيا بتطبيقها تحت إشراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومنذ شهرين تنظّم المعارضة تظاهرات احتجاجية للمطالبة باستقالة إدي راما الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ 2013، كما أنّها ترفض المشاركة في الانتخابات البلدية.

وهذا المأزق لا مخرج منه إلّا باتفاق الأحزاب السياسية على تاريخ جديد يتجاوز المهل الدستورية، لكنّ المعارضة ترفض أي حوار مع راما.

وسارع زعيم الحزب الديمقراطي المعارض لولزيم باشا إلى الترحيب بقرار رئيس الجمهورية.

وقال باشا أمام الآلاف من مؤيّديه خلال تظاهرة أمام مقرّ الحكومة إنّ «إلغاء الانتخابات البلدية هو النتيجة الأولى لقوّتنا، لكنّ معركتنا ضد إدي راما ستستمر». 

وشدّد الزعيم المعارض على أنّ «رحيل إيدي راما غير قابل للتفاوض»، ضاربًا بذلك عرض الحائط بالدعوات التي وجّهها المجتمع الدولي لأطراف الأزمة للتفاوض والتوصل إلى حلّ.

وغالبًا ما تشهد التظاهرات في ألبانيا أعمال عنف، وهو أمر تكرّر السبت حين توجّه المتظاهرون إلى مبنى البرلمان فكانت الشرطة بالمرصاد لهم، إذ استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام السياح في 2020
دولى
النتائج الأوّلية للتحقيق المتعلّق بتخريب السُفن في الخليج تؤكد تورط دولة في ...
عربى
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
السطو على سيارة إسعاف متجهه إلى غات
ليبيا
ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
رياضة عالمية
إضافة 1102 برميل نفط يومياً للإنتاج الليبي بعد اختبار بئر تطويرية في حقل ...
ليبيا
ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث
ليبيا
سفير الولايات المتحدة يكرم الفائز بمسابقة «OurLibya»
ثقافة وفن
«فيفا» يحسم موقف قطر من تنظيم مونديال الأندية
رياضة محلية
فلكيًا.. الأربعاء أول أيام عيد الفطر في ليبيا
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن نتيجة تحقيقاتها حول السفينة الإيرانية الموقوفة بمصراتة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قرار صادم.. «فيسبوك» محظور على أجهزة «هواوي»