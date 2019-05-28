7 يوليو موعد الانتخابات المبكرة في اليونان

أعلن ناطق باسم الحكومة اليونانية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستجرى في 7 يوليو، وذلك بعد هزيمة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وقال الناطق باسم الحكومة ديميتريس تزاناكوبولوس، لمحطة «ألفا» التلفزيونية، «إن رئيس الوزراء قرر إجراء الانتخابات في 7 يوليو؛ لتفادي عرقلة الامتحانات (المدرسية)»، وفق «فرانس برس».

وحقق حزب «سيريزا» بقيادة تسيبراس نتائج مخيّبة في الانتخابات الأوروبية والمحلية التي أُجريت في نهاية الأسبوع. ونال حزب «سيريزا» أقل من 24% من أصوات المقترعين، مقابل 33% لحزب «الديمقراطية الجديدة» المعارض. وكان رئيس الوزراء اليوناني أعلن، الأحد، أنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة الشهر المقبل بعد الانتكاسة التي مني بها في الانتخابات الأوروبية والبلدية على السواء.

وتنتهي ولاية تسيبراس، التي تمتد لأربع سنوات، في الخريف المقبل.