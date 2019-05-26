الإرث الثقيل للتجارب النووية الأميركية في جزر مارشال

بالمقارنة مع التجارب النووية الأميركية الأخرى، كانت القنبلة «كاكتوس» (صبار) التي انفجرت في 1958 صغيرة نسبيًّا. لكن إرثها يشكل عبئًا على جزر مارشال لأن الحفرة التي أحدثتها ملئت بنفايات نووية وتمت تغطيتها بقبة من الأسمنت ضعفت حاليا.

والأمر خطير إلى درجة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عبر مؤخرا عن قلقه ازاء تسرب مواد مشعة إلى مجموعة جزر إينيويتاك ووصف الحفرة بأنها «نعش»، بحسب «فرانس برس».

وبين 1946 و1996 أُجرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مئات التجارب النووية في جزر في المحيط الهادئ. وأجرى الأميركيون وحدهم أكثر من مئة تجربة بينها 67 بين العامين 1946 و1958 في جزر بيكيني واينيويتاك في أرخبيل مارشال الواقع في منتصف الطريق بين أستراليا وهاواي.

وبعد عقدين من تفجير «كاكتوس» في جزيرة رونيت، رمى الجيش الأميركي في الحفرة التي أحدثها نفايات ملوثة من عشرات التجارب الأخرى. وتمت تغطية كل إرث التجارب النووية الأميركية الثقيل في جزر مارشال شيء العام 1979 بقبة من الاسمنت يبلغ قطرها 115 مترا وسماكتها 45 سنتيمترا.

وكان يفترض أن يكون هذا الحل لتخزين النفايات موقتا. لكن لأسباب تتعلق بالكلفة، لم يتم عزل قاع الحفرة بطبقة من الاسمنت ما يثير مخاوف من إمكانية تسرب مواد مشعة بالمياه.

أمر رهيب

بعد أربع سنوات من تعرضها لعوامل الطبيعة، ظهرت تشققات في القبة بحد ذاتها، بينما يهددها ارتفاع مستوى المياه الناجم عن ارتفاع حرارة الأرض ومن غير المعروف إلى أي حد ستكون قادرة على مقاومة إعصار قوي.

وقال جاك أدينغ الذي يمثل المنطقة في برلمان مارشال إن القبة التي تقع وسط طبيعة خلابة على بعد بضعة أمتار عن مئاه المحيط الهادئ «أمر رهيب». وصرح «إنها محشوة بمواد ملوثة مشعة مثل البلوتونيوم-239 إحدى المواد الأكثر سمية للإنسان».

وأضاف أن «النعش يسرب السم إلى البيئة المجاورة. والأسوأ من ذلك هو أنهم يقولون لنا لا تقلقوا من التسرب لأن مستويات الإشعاع خارج القبة معادلة على الأقل لمستوياتها في داخلها». وتحولت هذه القبة إلى رمز للإرث الثقيل جدًّا الذي يتركه برنامج التجارب النووية الأميركية على جزر مارشال. وتم نقل الكثر من السكان من المكان الذي كانوا يعيشون فيه منذ أجيال بينما أُصيب آخرون بآثار الإشعاعات.

وتم إجلاء سكان إينيويتاك ولم يسمح لهم بالعودة سوى عام 1980. ويعيش حوالى 800 شخص اليوم في أقصى جنوب الجزر على بعد نحو عشرين كلم عن رونيت. وبعد انسحاب الجيش الأميركي وافقت حكومة مارشال رسميا على الحصول على دفعة «كاملة ونهائية» يفترض أن تسمح بتغطية أثر التجارب النووية.

لكن بعد عقود يدين البعض ضآلة التعويضات والعجز التقني والتكنولوجي لأرخبيل صغير لمعالجة نفايات نووية، ما أدى حسب الأمم المتحدة إلى «إرث من الحذر» من قبل الأرخبيل حيال الولايات المتحدة.

نعشنا

قال غوتيريس في منتصف مايو بعدما التقى رئيسة جزر مارشال هيلدا هين إن «المحيط الهادىء كان ضحية في الماضي وهذا نعرفه جميعًا». وأضاف أن «هذه العواقب كانت مأساوية في الصحة وتسمم المياه في بعض المناطق». ورحب وزير خارجية جزر مارشال التي استقلت في 1990، بتعليقات غوتيريس الذي يسمح بإعادة طرح قضية تدهور وضع القبة.

وقال جون سيلك «نحن سعداء بإدلاء الأمين العام للأمم المتحدة بهذه التصريحات لأنه يبدو في معظم الأحيان أن الأسرة الدولية نسيت هذه القضايا القديمة التي تواصل التأثير على سكاننا». وأكدت ريا موس كريستيان رئيسة اللجنة الوطنية النووية لجزر مارشال أن بلادها «تحتاج إلى دعم الأسرة الدولية لمعالجة التحديات الصحية والبيئية في المحيط الهادىء»، وما زالت تبعات الضعف البنيوي للقبة غير واضحة.

وفي 2013، أشار تحقيق أجري بتكليف من حكومة الولايات المتحدة إلى أن الآثار الإشعاعية للرواسب في البحيرة كانت مرتفعة بالفعل لدرجة أن انكسار القبة لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة تعرض السكان للإشعاع. وبعدما أشار إلى أن الولايات المتحدة تعهدت مواصلة مراقبة القبة، رأى سيلك أن إجراء تقييم مستقل «سيكون مفيدًا».

وأوضح جاك آدينغ أن الأمر «يبقى مصدر قلق دائم لشعب إينيويتاك». وأضاف: «نصلي حتى لا تكون قبة رونيت نعشنا في نهاية الأمر».