زيلينسكي يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة بأوكرانيا في 21 يوليو

الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي يحيي أنصاره في كييف، 20 مايو 2019. (أ ف ب)

دعا الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 21 يوليو ،بحسب مرسوم نشر على موقع الرئاسة وأضفى طابعًا رسميًا على قرار حل البرلمان.

وجاء قرار زيلينسكي غداة تنصيبه، كما جاء في المرسوم أن هذه الوثيقة «تضع حدًا لسلطة البرلمان» المناهض للرئيس الجديد و«تحدد موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في 21 يوليو»، بحسب «فرانس برس».

وكان زيلينسكي أعلن في خطاب تنصيبه الإثنين نيته حل البرلمان الحالي الذي انتخب أعضاؤه في 2014. ويستند الرئيس الجديد إلى الفوز الساحق الذي حققه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أبريل ليفوز في الانتخابات التشريعية المبكرة، وخصوصًا أن حزبه «خادم الشعب»، ذا الحضور المحدود، يحظى بأربعين في المئة من التأييد في نوايا التصويت وفق استطلاعات الرأي الأخيرة.

وفي خطاب تنصيبه الإثنين، حض الرئيس الجديد أيضًا الوزراء على الاستقالة حتى لو أن القانون لا يلزم الحكومة الرحيل إلا بعد الانتخابات التشريعية. وعلى الاثر، أعلن رئيس الوزراء فولوديمير غرويسمان استقالته، ما يؤشر الى خلافه الكبير مع الرئيس الجديد.