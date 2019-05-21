مناورات مصرية فرنسية بمنطقة عمل الأسطول الشمالي في البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 مايو 2019, 07:40 مساء

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا في منطقة عمل الأسطول الشمالي المصري في البحر المتوسط، أثناء عبور إحدى السفن الحربية الفرنسية لقناة السويس.

ووفقًا للناطق العسكري المصري، فقد جاء التدريب أثناء عبور الفرقاطة الفرنسية «SURCOUF» لقناة السويس، وبمشاركة إحدى وحدات القوات البحرية المصرية، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، وفق .

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار القتالية، والتدريب على صد الهجمات المعادية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها مع الاستخدام المكثف لجميع وسائل «المواصلات الإشارية».

كما تضمن التدريب تنفيذ تمرين على صد الهجمات الجوية على تشكيل بحري، وذلك بمشاركة إحدى طائرات القوات الجوية المصرية، ويهدف هذا النوع من التدريبات إلى توحيد العقائد والمفاهيم العملياتية، ونقل وتبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسي لدعم جهود الحفاظ على الأمن البحري في البحر المتوسط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مناورات مصرية فرنسية بمنطقة عمل الأسطول الشمالي في البحر المتوسط
دولى
مؤسس هواوي يتحدى واشنطن: الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا
دولى
السعودية تتصدى لـ«أهداف جوية» قرب مكة
عربى
ظريف يرد على «تبجحات» الرئيس الأميركي بشأن «إبادة» إيران
دولى
استعدادات تونسية لاستقبال لاجئين محتملين من ليبيا
ليبيا
اجتماع ملوك الحلبة في بنغازي
رياضة محلية
يخوت «المتوسط» تعيث فسادًا بأعماق البحار
علوم وتكنولوجيا
قوة مكافحة الإرهاب تكشف عن تعاون استخباراتي مع أميركا وبريطانيا وإيطاليا
ليبيا
كاركاتير خيري - مجلس النواب الليبي
كاريكاتير
قرقاش يرى أن حل الأزمة في ليبيا يكون بوقف التصعيد والعودة إلى العملية السياسية
ليبيا
رونالدو يحقق أول ألقابه الشخصية في إيطاليا
رياضة عالمية
«الزويتينة للنفط».. حقولها وإنتاجها والمنشآت التابعة لها
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استطلاع: 43% و37% من الليبيين يكافحون لشراء الطعام وإيجاد السكن