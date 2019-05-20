مقتل 11 شخصًا في إطلاق نار داخل ملهى بالبرازيل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 12:55 صباحا

أقدم مسلّح على قتل 11 شخصًا على الأقلّ داخل ملهى بشمال البرازيل الأحد، على ما أعلن مسؤولون.

وقالت إدارة السلامة العامة بولاية بارا الشمالية إن إطلاق النار وقع في مدينة بيليم. فيما لم تتضح على الفور دوافع عملية إطلاق النار -حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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