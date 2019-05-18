انطلاق الانتخابات التشريعية في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 مايو 2019, 01:21 صباحا
يافطات للانتخابات التشريعية الأسترالية في سيدني, 14 مايو 2019 (فرانس برس)

فتحت مراكز الاقتراع في أستراليا أبوابها اليوم السبت، لبدء الانتخابات التشريعية التي ترجح فيها كفة المعارضة العمّالية بشكل طفيف.

ووفقا لوكالة «فرانس برس»، سيتوجب على نحو 17 مليون ناخب اختيار ممثليهم، فيما تمنح الاستطلاعات تقدماً طفيفاً لحزب العمّال على المحافظين الحاكمين منذ ستة أعوام.

وخلال 48 ساعة هذا الأسبوع قطع رئيس الوزراء المنتهية ولايته سكوت موريسون مسافة ثمانية آلاف كلم، (تعادل المسافة بين باريس وبكين) للقاء الناخبين

ومن مدينة سيدني (جنوب شرق)، كثف موريسون وخصمه الرئيسي العمالي بيل شورتن التنقلات لإقناع الناخبين الأكثر ترددا.

وقال مارك ستيرز خبير الشؤون السياسية في جامعة سيدني إن «الناخبين الأستراليين غير اعتياديين.. إنها قارة واسعة مع عدد سكان محدود نسبيا وبالتالي فهم موزعون في أرجاء البلاد».

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