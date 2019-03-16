مقتل جنديين تركيين وإصابة ثمانية شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مارس 2019, 10:30 مساء

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن جنديين تركيين قُتلا وأُصيب ثمانية آخرون، يوم السبت، في اشتباك خلال عمليات في شمال العراق.

وأضافت الوزارة في بيان أن ستة مسلحين من بينهم امرأة تم «تحييدهم» خلال العمليات. ويستخدم الجيش التركي تعبير التحييد للإشارة إلى قتل أو اعتقال أو إصابة المسلحين، وفق «رويترز».

وتشن تركيا، بشكل متكرر، ضربات جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق، مع سعي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى إنهاء وجود عناصر الحزب قرب حدود بلاده.

وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. وحمل الحزب السلاح على مدى نحو 30 عامًا في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، مما أسفر عن مقتل نحو 40 ألف شخص.

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