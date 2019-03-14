رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي يعقد اجتماعًا طارئًا في تل أبيب

رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوجه إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب ليترأس اجتماعًا طارئًا لقيادة الجيش والأجهزة الأمنية، بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه تل أبيب ، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».